Πωλήσεις αυτοκινητήτων: Το 2025 «κυνηγάει» την επίδοση του 2010

Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι ταξινομήσεις νέων επιβατικών οχημάτων κατά τον Οκτώβριο.

Τον αριθμό των 10.768 έφθασαν οι πωλήσεις νέων επιβατικών αυτοκινήτων κατά τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΣΕΑΑ. Η άνοδος σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 (9.670 ταξινομήσεις) είναι 11,4%.

Έτσι, το πρώτο δεκάμηνο του 2025 (Ιανουάριος - Οκτώβριος) οι πωλήσεις ανήλθαν ακριβώς σε 123.000, έναντι 117.705 την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (αύξηση 4,5%).

Αν το τελευταίο δίμηνο του έτους τηρηθεί η τάση των προηγούμενων ετών, η ελληνική αγορά αναμένεται να ξεπεράσει το 2025 τις 140.000 μονάδες. Κάτι που έχει να συμβεί από το 2010 (τότε οι ταξινομήσεις είχαν ανέλθει σε 141.499).