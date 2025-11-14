Ο θρύλος της Formula 1 και ο διάσημος παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ, του Χόλιγουντ εξετάζουν τη δημιουργία δεύτερου μέρους της κινηματογραφικής υπερπαραγωγής που σάρωσε τα ταμεία.

Η επιτυχία της ταινίας «F1: Η ΤΑΙΝΙΑ» φαίνεται πως ήταν μόνο η αρχή. Ο κορυφαίος παραγωγός του Χόλιγουντ, Τζέρι Μπρουκχάιμερ, αποκάλυψε ότι έχει ήδη συναντηθεί με τον Λιούις Χάμιλτον για να συζητήσουν το ενδεχόμενο μιας συνέχειας της ταινίας που έφερε τη Formula 1 στη μεγάλη οθόνη με πρωτοφανή ρεαλισμό.

Η πρώτη ταινία, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2025, έχει αποφέρει περίπου 630 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, καθιστώντας την μία από τις πιο επιτυχημένες κινηματογραφικές παραγωγές με θέμα τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

The man of the moment 🤩



Lewis Hamilton arrives for the #F1TheMovie Premiere in New York 👀#F1 @F1Movie pic.twitter.com/zKX7zGHNzo — Formula 1 (@F1) June 17, 2025

Οι πρώτες συζητήσεις για τη συνέχεια

Μιλώντας στο Forbes, ο Μπρουκχάιμερ επιβεβαίωσε ότι έχει ήδη αρχίσει ο διάλογος με τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος ήταν παραγωγός της πρώτης ταινίας:

«Συναντηθήκαμε με τον Λιούις πριν από μερικές εβδομάδες και αρχίσαμε να μιλάμε για ιδέες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο Λονδίνο και προβάλλουμε την ταινία δύο φορές τη βραδιά. Κάθε φορά ρωτώ το κοινό πόσοι δεν την έχουν δει ακόμα και το 80% σηκώνουν χέρι. Οι υπόλοιποι την έχουν δει ξανά και ξανά. Είναι συγκινητικό, διασκεδαστικό και μια πραγματικά υπέροχη εμπειρία στο σινεμά», είπε.

Ο Μπρουκχάιμερ εξήγησε επίσης ότι η επιτυχία της ταινίας οφείλεται στην αυθεντικότητα της προσέγγισης: «Αν πρόκειται να κάνεις μια ταινία για τη Formula 1, τότε πρέπει να την κάνεις πραγματικά. Αυτό ήθελε όλη η ομάδα. Οι ηθοποιοί εκπαιδεύτηκαν τέσσερις μήνες, ξεκινώντας από μονοθέσιο F4, μετά F2 και τελικά το δικό μας μονοθέσιο. Δεν θα μπορούσαμε να το πετύχουμε χωρίς τη βοήθεια της ίδιας της Formula 1».

Sir Lewis Hamilton, Film Producer :



"Today, to be honest, I feel like a kid. You know, the cast is incredible. I was, my heart was racing. The F1 movie is as authentic a racing movie has ever been." pic.twitter.com/rHnf4iP09o — sim (@simsgazette) February 18, 2025

Η πλοκή της ταινίας

Πρωταγωνιστής της «F1: Η ΤΑΙΝΙΑ» είναι ο Μπραντ Πιτ στον ρόλο του Σόνι Χέιζ, ενός βετεράνου οδηγού που επιστρέφει στη Formula 1 για να βοηθήσει την υποθετική ομάδα APXGP, στο πλευρό του νεαρού Τζόσουα Πιρς, που υποδύεται ο Ντάμσον Ίντρις. Η σκηνοθεσία ανήκει στον Τζόσεφ Κοζίνσκι (“Top Gun: Maverick”), ενώ οι σκηνές γυρίστηκαν κατά τη διάρκεια πραγματικών Grand Prix το 2023 και 2024, με τη συμμετοχή πραγματικών οδηγών και ομάδων της F1.