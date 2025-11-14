Ο Αυστραλός οδηγός της McLaren Racing ανοίχτηκε για τον αγώνα στον οποίο βίωσε τη χειρότερη οδηγική εμπειρία του στη Formula 1.

Σε μία παραδοχή που δίνει νέες διαστάσεις στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 αλλά δεν προκαλεί έκπληξη προχώρησε ο Όσκαρ Πιάστρι. Ο Αυστραλός οδηγός της McLaren Racing αποκάλυψε πως τα γεγονότα στον αγώνα της Μόντσα τον επηρέασαν ψυχολογικά και συνέβαλαν στο καταστροφικό αγωνιστικό τριήμερο του Αζερμπαϊτζάν.

Στο Grand Prix στους δρόμους του Μπακού είχε ατύχημα τόσο στις κατατακτήριες δοκιμές όσο και στον εναρκτήριο γύρο του αγώνα της Κυριακής. Έτσι έφυγε από το τριήμερο με μηδέν βαθμούς και ξεκίνησε ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων που τον έχουν φέρει 24 βαθμούς μακριά από την κορυφή.

Oscar Piastri - Full Baku 2025 race onboardpic.twitter.com/PhXHvxzivv — Holiness (@F1BigData) September 21, 2025

Ένα εφιαλτικό τριήμερο

Μιλώντας στο podcast της Formula 1 “Beyond the Grid”, ο Πιάστρι εξήγησε τι πήγε στραβά εκείνο το τριήμερο στο Μπακού, ξεκινώντας από το περιστατικό της Μόντσα:

«Ήταν συνδυασμός αρκετών πραγμάτων. Προφανώς ο αγώνας στη Μόντσα δεν ήταν καλό τριήμερο για μένα, ούτε σε επίπεδο απόδοσης, ούτε με όσα έγιναν στο pit-stop. Και στο Μπακού, από την Παρασκευή, τίποτα δεν δούλευε σωστά. Οδηγούσα υπερβολικά, πίεζα περισσότερο απ’ όσο έπρεπε».

Highlights spanning across multiple races and this STILL isn’t as embarrassing as Piastri’s abysmal weekend in baku.. Hilarious pic.twitter.com/5FIHj6DkZK https://t.co/eE7XfjHONR November 3, 2025

To χειρότερο αλλά πιο χρήσιμο Grand Prix της καριέρας του

Ο Πιάστρι αποκάλυψε ότι τα προβλήματα στο Αζερμπαϊτζάν ξεκίνησαν ήδη από το FP1, όταν παρουσιάστηκε πρόβλημα στον κινητήρα του, ενώ επιπλέον δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στα μαλακά ελαστικά C6 της Pirelli, τα οποία αποδείχθηκαν δύστροπα για αρκετούς οδηγούς.

«Υπήρχαν πράγματα στην προετοιμασία που δεν βοήθησαν ιδιαίτερα, και μετά ήρθαν τα γεγονότα του υπόλοιπου τριημέρου. Είχαμε πρόβλημα στον κινητήρα στο FP1 που μας αναστάτωσε λίγο, δεν οδηγούσα καλά, και τα ελαστικά C6 ήταν πολύ δύσκολα στη διαχείριση. Ήταν πολλά μικρά πράγματα που συσσωρεύτηκαν. Το Σάββατο ένιωθα πως είχα καλό ρυθμό, αλλά μάλλον προσπαθούσα υπερβολικά. Ήταν το χειρότερο Σαββατοκύριακο που είχα ποτέ στους αγώνες αλλά, με κάποιον τρόπο, ίσως και το πιο χρήσιμο».

Πλέον με 3 αγώνες να απομένουν για το τέλος της φετινής σεζόν ο Πιάστρι καλείται να ανατρέψει το εις βάρος του -24 για να αναδειχθεί αυτός παγκόσμιος πρωταθλητής.