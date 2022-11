Μέσω επίσημης ανακοίνωση της, η Red Bull Racing εξηγεί όσα έγιναν στο Ιντερλάγκος, αναγνωρίζει τους λόγους που ο Μαξ Φερστάπεν ήταν αντίθετος στα team orders και καταδικάζει τις υβριστικές συμπεριφορές οπαδών.

Το Grand Prix Βραζιλίας αποδείχθηκε ένας από τους χειρότερους αγώνες της Red Bull Racing στο 2022. Οι Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ δεν είχαν την ταχύτητα να διεκδικήσουν τη νίκη και περιορίστηκαν στις θέσεις 6 και 7. Όμως αυτό δεν ήταν το χειρότερο που συνέβη στους «ταύρους».



Ο Μεξικανός αντέδρασε έντονα μετά τον τερματισμό του, διαμαρτυρόμενος που ο Ολλανδός teammate του δεν συμφώνησε σε αλλαγή θέσεων, παρότι εκείνος μάχεται για τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα.





Από τη μεριά του, ο Φερστάπεν δεν ενθουσιάστηκε με τα team orders της ομάδας και τους «την είπε» στον ασύρματο. Ακολούθησαν οι απαραίτητες... συζητήσεις στην αυστριακή ομάδα και μετά από αυτές, ο επικεφαλής της, Κρίστιαν Χόρνερ ανέφερε πως στο Άμπου Ντάμπι ο Φερστάπεν θα βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορεί τον Πέρεζ.

Μάλιστα, καθώς όσα συνέβησαν στην Βραζιλια αποτελούν θέμα συζήτησης και στη Γιας Μαρίνα, η Red Bull Racing εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά:

«Ως ομάδα κάναμε λάθη στη Βραζιλία. Δεν είχαμε φανταστεί την κατάσταση που εκτυλίχθηκε στον τελευταίο γύρο και δεν είχαμε συμφωνήσει πριν τον αγώνα μια στρατηγική για ένα τέτοιο σενάριο. Δυστυχώς, ο Μαξ ενημερώθηκε στην τελευταία στροφή σχετικά με τις εντολές της ομάδας και δίχως να του παραχωρήσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες. Αυτό έφερε τον Μαξ, ο οποίος είναι ανέκαθεν ένας ομαδικός παίκτης, σε μία κατάσταση συμβιβασμού και με λίγο διαθέσιμο χρόνο ώστε να αντιδράσει, κάτι το οποίο δεν ήταν η πρόθεσή μας. Μετά τον αγώνα ο Μαξ μίλησε ανοικτά και με ειλικρίνεια, κάτι που επέτρεψε στους οδηγούς να λύσουν τυχόν μεταξύ τους ζητήματα. Η ομάδα αποδέχθηκε την εξήγηση του Μαξ και η συζήτηση που έγινε είναι ένα προσωπικό ζήτημα που θα παραμείνει ιδιωτικό μεταξύ της ομάδας και δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα άλλο σχόλιο επί τούτου. Τα γεγονότα που ακολούθησαν στα social media είναι μη αποδεκτά. Η υβριστική συμπεριφορά προς τον Μαξ, τον Σέρχιο, την ομάδα και τις οικογένειές τους, είναι σοκαριστική και λυπηρή και δυστυχώς κάτι το οποίο ως σπορ πρέπει να το επιλύσουμε. Δεν υπάρχει χώρος για τη συμπεριφορά αυτή στους αγώνες και στην κοινωνία μας συνολικά. Είμαστε ένα σπορ και είμαστε εδώ για να αγωνιστούμε. Οι απειλές για τη ζωή κάποιου, μηνύματα μίσους προς τα μέλη οικογενειών είναι αξιοθρήνητα. Θέλουμε έναν ασφαλή χώρο ώστε να εργαστούν όλοι και να απολαύσουν το άθλημά μας. Οι συμπεριφορές αυτές πρέπει να σταματήσουν».

