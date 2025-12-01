Ο Μονεγάσκος ασχολούνταν περισσότερο με το βαθμολογικό κομμάτι του πρωταθλήματος της Formula 1, παρά με τον αγώνα στη Λουσέιλ.

Η Ferrari έζησε έναν από τους χειρότερους αγώνες της στο Λουσέιλ, με τον Σαρλ Λεκλέρ να τερματίζει μόλις 8ος και τον Λιούις Χάμιλτον 12ο. Η ιταλική ομάδα θεωρεί τον εαυτό της τυχερό, καθώς δίχως τις ατυχίες άλλων οδηγών θα έφευγε με μηδέν βαθμούς από το Κατάρ.

Ο Μονεγάσκος παραδέχτηκε ότι ολόκληρο το τριήμερο ήταν «βασανιστικό», καθώς η SF-25 δεν του έδωσε ποτέ την αίσθηση ότι μπορούσε να πιέσει. Σε καθαρό ρυθμό, η Ferrari στη Λουσέιλ είχε το 9ο ταχύτερο μονοθέσιο.

The chequered flag falls in Qatar 🇶🇦 pic.twitter.com/Tf03Ic51LP — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 30, 2025

Ένα βασανιστικό τριήμερο έλαβε τέλος

Μετά το τέλος του αγώνα στη Λουσέιλ, ο Λεκλέρ ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένος με τον τρόπο που εξελίχθηκε το τριήμερο.

«Δεν είχα καμία αυτοπεποίθηση, κανέναν ρυθμό, τίποτα στο μονοθέσιο. Ειλικρινά, χαίρομαι που τελείωσε το τριήμερο. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο γύρο, ήταν απογοητευτικό. Μετά ό,τι έγινε στον Αγώνα Σπριντ, δεν ήξερα καν πώς θα συμπεριφερθεί το μονοθέσιο στις πρώτες στροφές. Δεν υπήρξε ούτε ένας ανταγωνιστικός γύρος», τόνισε.

Ο Λεκλέρ ρωτήθηκε αν ήταν δύσκολο ακόμη και να κρατήσει το μονοθέσιο στην πίστα, θυμίζοντας και το δραματικό του τετ-α-κέ κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων. «Ναι, και όχι μόνο στον αγώνα. Στον αγώνα ήταν λίγο πιο εύκολο, αλλά δεν υπήρχε καθόλου ρυθμός. Στις κατατακτήριες ήταν απίστευτα δύσκολο».

Lap 10/57: The Safety Car pulls into the pits and we are back racing! @Charles_Leclerc - P9@LewisHamilton - P14 pic.twitter.com/8npDHDDgGb — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 30, 2025

Πράξεις μέσα στο μονοθέσιο

Με τον Φερστάπεν να κερδίζει και να κρατά ζωντανές τις ελπίδες του τίτλου, ο Λεκλέρ αποκάλυψε πως ο δικός του αγώνας ήταν τόσο άνευρος ώστε… παρακολουθούσε τα γραφικά των οθονών γύρω από την πίστα.

«Έκανα τους υπολογισμούς του τίτλου μέσα στο μονοθέσιο… ήταν η πιο συναρπαστική στιγμή. Όταν οι βαθμοί είναι τόσο λίγοι ανάμεσα στους δύο, όλα μπορούν να συμβούν. Πιθανότατα θα κριθεί ανάμεσα σε Λάντο και Μαξ, αλλά με τόση πίεση, ένα περιστατικό μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Ο δικός μου αγώνας ήταν πολύ βαρετός, οπότε έβλεπα λίγο τι γινόταν στις οθόνες και έκανα μαθηματικά στο κεφάλι μου. Ήταν το πιο συναρπαστικό κομμάτι του αγώνα μου», πρόσθεσε.