Η αυστριακή ομάδα ζήτησε δημόσια συγγνώμη μετά το σάλο που ξέσπασε μετά το τέλος του GP Κατάρ και το τοξικό κλίμα που δημιούργησε.

Στον 56ο από τους 57 γύρους στον αγώνα της Λουσέιλ, ο Κίμι Αντονέλι έκανε λάθος και αυτό επέτρεψε στον Λάντο Νόρις να τον προσπεράσει για την 4η θέση. Ο Ιταλός έχασε στιγμιαία τον έλεγχο του μονοθεσίου του στην προσπάθειά του να επιτεθεί στον Κάρλος Σάινθ και αυτό του κόστισε σημαντικά.

Αυτό δεν άρεσε καθόλου στη Red Bull Racing και όσα ακολούθησαν δημιούργησαν ένα πολύ αρνητικό κλίμα.

Η επίθεση της Red Bull

O Μαξ Φερστάπεν στον ασύρματο ενημερώθηκε αρχικά από τον αρχιμηχανικό του, Τζιανπιέρο Λαμπιάσι, ότι ο Αντονέλι «φάνηκε να αφήνει» τον Νόρις να περάσει. Την κατάσταση αμέσως μετά τον αγώνα έκανε χειρότερη ο αγωνιστικός σύμβουλος της Red Bull, Χέλμουτ Μάρκο.

Ο Αυστριακός κατηγόρησε τον Αντονέλι και τη Mercedes για αλλοίωση αποτελέσματος «αφήνοντας ξεκάθαρα» τον Νόρις να περάσει. Το κλίμα έγινε χειρότερο όταν αναφέρθηκε και στο συμβάν του Ιταλού με τον Φερστάπεν στην Αυστρία, κατηγορώντας τον πως λειτουργεί κατά της Red Bull.

Η Mercedes ανέλαβε δράση

Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, απάντησε άμεσα στη Red Bull Racing και ξεκαθάρισε πως δεν υπήρξε τίποτα το μεμπτό. Όμως ήταν πολύ αργά, καθώς το κλίμα είχε ήδη γίνει τοξικό και στα social media έγινε «πόλεμος».

Σύμφωνα με πληροφορίες του The Race, τα εργαλεία διαχείρισης social media της Mercedes εντόπισαν περισσότερα από 1000 κακοποιητικά σχόλια, αύξηση κατά 1100% σε σχέση με ένα συνηθισμένο αγωνιστικό τριήμερο. Επιπλέον, πάνω από 330 παρόμοια σχόλια καταγράφηκαν στους επίσημους λογαριασμούς της ομάδας.

Τα μηνύματα περιελάμβαναν απειλές θανάτου, ομοφοβικές ύβρεις, καθώς και γενικευμένες προσβολές προς τον οδηγό.

Ο Αντονέλι, θέλοντας να υπογραμμίσει την ένταση της κατάστασης, άλλαξε την εικόνα προφίλ του σε μαύρο φόντο. Παράλληλα, η Mercedes προχωρά σε επίσημη ενημέρωση της FIA, η οποία διαθέτει την πρωτοβουλία United Against Online Abuse.

Η συγγνώμη της Red Bull

Με την κατάσταση να έχει ξεφύγει εκτός ελέγχου και τον Αντονέλι να δέχεται μαζικώς κακοποιητικά σχόλια, η Red Bull Racing αναγκάστηκε να προχωρήσει σε δημόσια συγγνώμη προς τον Ιταλό.

«Τα σχόλια πριν και αμέσως μετά το GP Κατάρ που υπονοούσαν ότι ο Κίμι Αντονέλι επέτρεψε εσκεμμένα στον Λάντο Νόρις να τον προσπεράσει είναι ξεκάθαρα λανθασμένα. Τα ριπλέι δείχνουν ότι ο Αντονέλι έχασε στιγμιαία τον έλεγχο του μονοθεσίου του, επιτρέποντας έτσι στον Νόρις να περάσει. Λυπούμαστε ειλικρινά που αυτό οδήγησε σε διαδικτυακή κακοποίηση προς τον Κίμι».