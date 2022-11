Ιδιαίτερα εκνευρισμένος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν με τις εντολές που του έδωσε η Red Bull Racing να αφήσει τον Σέρχιο Πέρεζ να τον προσπεράσει.

Με δραματικό τρόπο ολοκληρώθηκε το Grand Prix Βραζιλίας για τη Red Bull Racing. Στους τελευταίους γύρους, ο Μαξ Φερστάπεν προσπέρασε τον teammate του, Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος μάχεται για τη 2η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών. Ο Ολλανδός είχε εντολή να προσπεράσει τους Σαρλ Λεκλέρ και Φερνάντο Αλόνσο, ειδάλλως θα έπρεπε να δώσει στη συνέχεια τη θέση πίσω στον Μεξικανό.

Στον τελευταίο γύρο, ο αρχιμηχανικός του Φερστάπεν, Τζανπιέρο Λαμπιάσε, του είπε τρεις φορές να αφήσει τον Πέρεζ να τον προσπεράσει. Όμως ο Ολλανδός τον αγνόησε και ολοκλήρωσε τον αγώνα στο Σάο Πάολο στην 6η θέση.

Όταν ο Φερστάπεν πέρασε τη γραμμή του τερματισμού, ο Λαμπιάσε τον ρώτησε τι έγινε, με τον 25χρονο Ολλανδό να απαντά ιδιαίτερα εκνευρισμένος: «Σας το είπα ήδη από την προηγούμενη φορά το καλοκαίρι, να μην μου το ξαναζητήσετε αυτό. Είμαστε ξεκάθαροι με αυτό; Έχω δώσει τους λόγους μου και υπερασπίζομαι τη θέση μου».

