Λεκτική επίθεση του Σέρχιο Πέρεζ προς τον teammate του, Μαξ Φερστάπεν μετά την ολοκλήρωση του GP Βραζιλίας.

Το Grand Prix Βραζιλίας εκτός από πλούσιο θέαμα, φαίνεται πως μας χαρίζει και παρασκήνιο. Ο Μαξ Φερστάπεν στους τελευταίους γύρους προσπέρασε τον teammate του, Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος μάχεται για τη 2η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών. Ο Ολλανδός είχε εντολή να προσπεράσει τους Σαρλ Λεκλέρ και Φερνάντο Αλόνσο, ειδάλλως θα έπρεπε να δώσει στη συνέχεια τη θέση πίσω στον Μεξικανό.

Ο Πέρεζ απο τη μεριά του είχε την ενημέρωση πως ο Φερστάπεν θα του επέστρεφε τη θέση, με τη Red Bull να υπενθυμίζει την εντολή στον Φερστάπεν στην αρχή του τελευταίου γύρου. Μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας, ο αρχιμηχανικός του Πέρεζ τον ενημέρωσε πως ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής πέρασε τη γραμμή του τερματισμού.

Η ειρωνική αντίδραση του Πέρεζ τα λέει όλα: «Ευχαριστώ πολύ γι' αυτό παιδιά. Δείχνει ποιος πραγματικά είναι».

Perez radio message after Verstappen not letting him through pic.twitter.com/L00uuyZIPa