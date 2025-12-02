Πριν τις αναβαθμίσεις που μεταμόρφωσαν την απόδοση της RB21, o Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing δεν πίστευε στον φετινό τίτλο.

Ο Μαξ Φερστάπεν παραμένει ζωντανός στη μάχη για το φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1, παρότι ο ίδιος παραδέχεται ότι μετά το Grand Prix Ολλανδίας είχε… παραιτηθεί από την ιδέα του τίτλου.

Ο Ολλανδός της Red Bull Racing οδεύει στον τελικό του Άμπου Ντάμπι μόλις 25 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Λάντο Νόρις. Η ανατροπή που έκανε ήταν εντυπωσιακή, καθώς μετά το GP Ολλανδίας ήταν 104 βαθμούς μακριά από την κορυφή, όταν ήταν ακόμη πρώτος ο Όσκαρ Πιάστρι.

Η ανατροπή που άλλαξε τα δεδομένα

Μετά την καλοκαιρινή διακοπή, η Red Bull παρουσίασε μια σειρά από σημαντικές αναβαθμίσεις στην RB21, επιτρέποντας στον Φερστάπεν να κατακτήσει πέντε νίκες στους οκτώ τελευταίους αγώνες. Αντίθετα, ο Πιάστρι έκτωτε δεν έχει σημειώσει νίκη, πέρα από το σπριντ στο Κατάρ.

Έτσι, όταν ρωτήθηκε στο περιθώριο του GP Κατάρ αν πίστευε τότε ότι είχε ακόμα ελπίδες για τον τίτλο, ο Φερστάπεν δεν έκρυψε την αλήθεια: «Όχι, προσωπικά όχι. Μετά τον αγώνα, όταν πήγα σπίτι, σκέφτηκα “έχουμε βγει εκτός μάχης του πρωταθλήματος”».

Στη συνέχεια όμως, όπως εξήγησε, η εικόνα άλλαξε ριζικά: «Είχαμε μια πολύ καλή ανατροπή. Καταλάβαμε καλύτερα το μονοθέσιο, φέραμε αναβαθμίσεις, ενώ υπήρξαν και κάποια λάθη από τη McLaren. Εμείς αξιοποιήσαμε σχεδόν κάθε αποτέλεσμα, και έτσι φτάσαμε εδώ».

O Φερστάπεν δεν έχει τίποτα να χάσει

Ο Φερστάπεν υποστηρίζει ότι η πίεση είναι μηδενική, καθώς η McLaren είχε το πάνω χέρι όλη τη χρονιά:

«Δεν έχει σημασία αν είμαι μπροστά ή πίσω. Η προσέγγιση είναι πάντα η ίδια: είμαι εδώ για να κερδίζω. Ξέρω ότι πρέπει να νικήσω ή να μαζέψω πολύ περισσότερους βαθμούς στους δύο τελευταίους αγώνες».

Και καταλήγει με έναν χαρακτηριστικό, ψύχραιμο τόνο: «Θα ήθελα να κρατήσω το νούμερο 1 στο μονοθέσιο, φυσικά, είναι το καλύτερο νούμερο. Αλλά δεν αγχώνομαι. Αν δεν τα καταφέρω, δεν πειράζει. Δεν πρόκειται να κλαίω στο Άμπου Ντάμπι. Είμαι χαλαρός».