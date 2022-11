Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο πρώην πρωταθλητής της F1, Ζακ Βιλνέβ, με τη συμπεριφορά του Μαξ Φερστάπεν στο Grand Prix Βραζιλίας.

Το φετινό Grand Prix Βραζιλίας της Formula 1 ανέδειξε πολλούς πρωταγωνιστές. Θετικοί ήταν σίγουρα οι δύο οδηγοί της Mercedes-AMG που έκαναν το 1-2, με τον Τζορτζ Ράσελ να παίρνει την πρώτη νίκη της καριέρας του. Αρνητικοί πρωταγωνιστές ήταν οι οδηγοί της Red Bull Racing, Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ.

Στους τελευταίους γύρους του αγώνα, η αυστριακή ομάδα έδωσε αρκετές φορές εντολή στον Ολλανδό οδηγό να αφήσει τον Μεξικανό να περάσει, καθώς μάχεται για τη 2η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών. Η αντίδραση του Πέρεζ ήταν έντονη, όντας ιδιαίτερα εκνευρισμένος με τον teammate του.

Ο Φερστάπεν από τη μεριά του, ενοχλήθηκε με την ίδια του την ομάδα για τα team orders, με την αντίδρασή του να προκαλεί έκπληξη στον κόσμο της Formula 1. Ένας από όσους δεν κατανόησαν το τι ακριβώς ήθελε να πετύχει ο Φερστάπεν είναι ο πρώην πρωταθλητής με τη Williams, Ζακ Βιλνέβ. Ο -πάντα καυστικός- Καναδός, μιλώντας στο formule1.nl φάνηκε ιδιαίτερα μπερδεμένος με τη συμπεριφορά του δύο φορές παγκόσμιου πρωταθλητή.

«Δεν μπορώ να κατανοήσω την αντίδραση του Φερστάπεν. Γιατί τον νοιάζει αν θα είναι στην 6η ή την 7η θέση; Δεν αλλάζει τίποτα για εκείνον. Για τον Πέρεζ και την ομάδα κάνει τη διαφορά όμως, γιατί τον έχει βοηθήσει τόσες φορές στο παρελθόν. Δεν έδωσε ο Μαξ μία θέση βάθρου όπως θα έπρεπε να κάνει η Ferrari στην περίπτωση των Σάινθ και Λεκλέρ», είπε ο Βιλνέβ.

Επιπλέον ο Καναδός τόνισε τη σημασία που έχει το 1-2 στο πρωτάθλημα οδηγών για τηv RBR, κάτι το οποίο δεν έχει σημειώσει στο παρελθόν: «Η Red Bull ζήτησε από τον Φερστάπεν να ανταποδώσει για όλη τη δουλειά και τη βοήθεια που έχει προσφέρει ο Πέρεζ. Οι επιπλέον βαθμοί για τον Πέρεζ θα ήταν πολύ σημαντικοί για την ομάδα, γιατί θα ήθελαν οι οδηγοί τους να είναι στις δύο πρώτες θέσεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Φερστάπεν απλά δεν υπάκουσε».

Η Red Bull Racing ποτέ δεν έχει δει τους οδηγούς της να ολοκληρώνουν το πρωτάθλημα στις δύο πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, ακόμη και στην τετραετία κυριαρχίας του Σεμπάστιαν Φέτελ.

Two overtakes for the price of one for Max ✌️#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/gmXeEvA1M8