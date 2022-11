Ο πρώην πρωταθλητής της F1, Ντείμον Χιλ, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη φετινή πορεία του Μαξ Φερστάπεν αλλά και το πώς αντιμετώπισε τη μάχη του τίτλου.

Φέτος o Μαξ Φερστάπεν πραγματοποιεί μία από τις πιο κυριαρχικές σεζόν στη Formula 1. Ο Ολλανδός πρωταθλητής έχει κερδίσει τους 14 από τους 20 αγώνες που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής, κάτι το οποίο είναι νέο ρεκόρ για το σπορ. Σε αρκετές περιπτώσεις ο Φερστάπεν έμοιαζε να είναι ανίκητος, κάτι το οποίο οφείλει ως ένα βαθμό στην ομάδα του, που εξέλιξε με εξαιρετικό τρόπο την RB18. Μάλιστα, όπως παραδέχονται στο «στρατόπεδο» της Red Bull Racing, άφησαν ορισμένες αναβαθμίσεις στο… ράφι.

Για τη φετινή σεζόν του Φερστάπεν μίλησε ο πρώην πρωταθλητής της Formula 1, Ντέιμον Χιλ, στο podcast της με τίτλο «F1 Nation»: «H απόδοσή του τη φετινή σεζόν είναι μεγαλειώδης. Αρκετός κόσμος εστίασε στο stint του στο Μεξικό όπου για 40 γύρους είχε τρομερά σταθερή απόδοση με τους χρόνους του. Όμως όλη τη χρονιά οδηγεί εξαιρετικά και πολύ ώριμα, έχει φτάσει ένα νέο επίπεδο από πλευράς ταλέντου».

Επιπλέον, o 62χρονος Βρετανός αναφέρθηκε και στις μάχες που είχε να δώσει ο Φερστάπεν στη φετινή σεζόν: «Λοιπόν, ο Φερστάπεν φέτος δεν είχε να δώσει κάποια μάχη με άλλη ομάδα για το πρωτάθλημα. Δεν είχε φέτος την ίδια επιθετική αντίδραση με τον Σαρλ Λεκλέρ όπως με τον Λιούις Χάμιλτον, ήταν πιο ευγενικός. Υπήρχε μία μεγάλη αντιπαλότητα ανάμεσα στους Φερστάπεν και Χάμιλτον, όμως ανάμεσα στους Φερστάπεν και Λεκλέρ δεν είναι τόσο μεγάλη. Όταν ο Σαρλ ήταν διεκδικητής του τίτλου, ο Μαξ το αντιμετώπισε και τον κέρδισε με μεγάλη άνεση».

