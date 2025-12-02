Σαν Σήμερα: Ο Ρόσμπεργκ σόκαρε τον πλανήτη (vid)

Τα βιβλία της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1 είναι γεμάτα με λαμπερά γεγονότα. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Η νέα εβδομάδα ξεκινάει δίχως αγωνιστική δράση στη Formula 1. Όμως το εξωαγωνιστικό ενδιαφέρον είναι τεράστιο καθώς: Μία ιστορική ομάδα ανακοίνωσε την πώλησή της και την αλλαγή σελίδας, ενώ ένας παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε μια κίνηση που άλλαξε το σπορ. Επιπλέον, θα μάθουμε για έναν ιστορικό αγώνα της Alpine-Renault στο WRC και για έναν αγώνα αντοχής.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 2/12, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1973, ο Ζαν-Πιέρ Νικολά κέρδισε τον Γύρο της Κορσικής, στα πλαίσια του νεοσύστατου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC). Ο Γάλλος οδήγησε ένα Alpine-Renault A110 και άφησε πίσω του τα δύο άλλα αυτοκίνητα της ομάδας, τα οποία οδήγησαν οι Ζαν-Φρανσουά Πιό και Ζαν-Λουκ Θεριέ. Η Alpine έκανε το 1–2–3, σημειώνοντας την τελευταία της νίκη στο πρωτάθλημα.

Σαν σήμερα το 1984, η Αυστραλία φιλοξένησε για πρώτη φορά έναν αγώνα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σπορ Αυτοκινήτων (WSC). Ο αγώνας έλαβε χώρα στην πίστα του Σάνντανουν στη Μελβούρνη και είχε απόσταση 1000 χιλιομέτρων. Νικήτρια ήταν μια εργοστασιακή Rothmans Porsche 956 που οδήγησε ο πρωταθλητής Στεφάν Μπέλοφ και ο Ντέρεκ Μπελ. Δεύτερο τερμάτισε το έτερο αγωνιστικό της ομάδας, με τους Τζάκι Ιξ και Γιόχεν Μας. Αυτή ήταν η ένατη και τελευταία νίκη για τον ταλαντούχο Μπέλοφ, ο οποίος δυστυχώς σκοτώθηκε στα 1000 χιλιόμετρα του Σπα, το 1985.

Σαν σήμερα το 1997, η ιστορική ομάδα της Tyrrell πουλήθηκε στην British American Racing (BAR), με την αλλαγή στην επωνυμία να παρατείνεται για το 1999. Η ομάδα που ιδρύθηκε από τον Κεν Τίρελ είχε εισέλθει στην F1 το 1968 και πήρε τίτλους σχεδόν αμέσως, διά χειρός Τζάκι Στιούαρτ. Συνολικά κατέκτησε 23 νίκες, 2 πρωταθλήματα οδηγών και 1 κατασκευαστών. Ωστόσο, έχασε σταδιακά τη δυναμική της και τα αυξανόμενα κόστη την ανάγκασαν να μεταπουλήσει τις υποδομές της στην BAR, η οποία μέσα στα χρόνια μετεξελίχθηκε στην Honda, την Brawn GP κι εν τέλει την πανίσχυρη Mercedes.

Σαν σήμερα το 2016, στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου μετά την κατάκτηση του πρώτου του τίτλου, ο Νίκο Ρόσμπεργκ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη Formula 1. O Γερμανός αιφνιδίασε τους πάντες, ακόμη και τον επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, ο οποίος έμαθε τα νέα λίγη ώρα νωρίτερα. Στην καριέρα του μέτρησε 23 νίκες και 30 pole position. Τη θέση του πήρε ο Βάλτερι Μπότας ενόψει της σεζόν του 2017.

Φωτογραφίες: Steve Etherington/Mercedes media