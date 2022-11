Σχεδόν ολοκληρωμένη είναι η τάξη της F1 για το 2023, με 19 από τους 20 οδηγούς των 10 ομάδων να έχουν επιβεβαιωθεί.

Στο περιθώριο του Grand Prix Άμπου Ντάμπι, είδαμε ακόμη ένα κομμάτι του παζλ να συμπληρώνεται αναφορικά με το grid της Formula 1 για το 2023. Η Haas ανακοίνωσε πως ο Νίκο Χούλκενμπεργκ θα είναι ένας εκ των δύο οδηγών της για το 2023, παίρνοντας τη θέση του Μικ Σουμάχερ. Ως αποτέλεσμα γνωρίζουμε τους 20 οδηγούς που θα πάρουν μέρος την επόμενη σεζόν, με τον έναν όμως να μην έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Red Bull Racing, Scuderia Ferrari, Mercedes-AMG και Alfa Romeo θα διατηρήσουν τα οδηγικά τους lineup και το 2023. Από τις τέσσερις ομάδες αυτές, μόνο τα συμβόλαιο των Σέρχιο Πέρεζ και Γκουάνγιου Ζου ανανεώθηκαν φέτος, ενώ οι υπόλοιποι έξι οδηγοί είχαν ήδη συμβόλαιο τουλάχιστον και για την επόμενη χρονιά.

Στις υπόλοιπες έξι ομάδες έχουμε από μία αλλαγή στους οδηγούς τους. Η McLaren αποφάσισε να λύσει τη συνεργασία της με τον Ντάνιελ Ρικάρντο και υπέγραψε στη θέση του τον Όσκαρ Πιάστρι. Ο νεαρός Αυστραλός προοριζόταν ως αντικαταστάτης του Φερνάντο Αλόνσο στην Alpine, όμως έπειτα από δικαστική διαμάχη, η βρετανική ομάδα κέρδισε τα δικαιώματά του και το 2023 θα είναι δίπλα στον Λάντο Νόρις.

Αυτό οδήγησε τους Γάλλους στο να στραφούν στον Πιέρ Γκασλί, ο οποίος θα είναι teammate του Εστεμπάν Οκόν την επόμενη σεζόν. Όσο για τον Αλόνσο, ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής μετακομίζει στην Aston Martin την επόμενη χρονιά και θα είναι teammate του Λανς Στρολ.

Στη Scuderia AlphaTauri, η απώλεια του Γκασλί την έκανε να εξετάσει πολλές επιλογές, όμως κατέληξε στον Νικ Ντε Βρις, ο οποίος κέρδισε επάξια τη θέση του στο σπορ με την εμφάνισή του στο Grand Prix Ιταλίας. Στη Haas, όπως προαναφέραμε, το 2023 θα οδηγούν για την αμερικανική ομάδα οι Κέβιν Μάγκνουσεν και Νίκο Χούλκενμπεργκ.

Η Williams είναι πιο περίπλοκη περίπτωση. Η βρετανική ομάδα ανακοίνωσε πως ο οδηγός της Ακαδημίας της, Λόγκαν Σάρτζεντ θα είναι ο teammate του Άλεξ Άλμπον την επόμενη σεζόν. Ωστόσο ο Αμερικανός δεν έχει τους απαραίτητους βαθμούς για τη super-license, κάτι το οποίο θα επιδιώξει να το ολοκληρώσει αυτό το τριήμερο στον τελευταίο αγώνα της Formula 2 στο Άμπου Ντάμπι.

