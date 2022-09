Η βρετανική ομάδα κέρδισε την υπόθεση στο δικαστήριο και από του χρόνου θα έχει στις τάξεις της τον Αυστραλό πρωταθλητή της F2.

Το σίριαλ της υπόθεσης Όσκαρ Πιάστρι ολοκληρώθηκε με αίσιο τέλος για τη McLaren, η οποία ανακοίνωσε τον Αυστραλό ως τον αντικαταστάτη του Ντάνιελ Ρικάρντο για το 2023. Για να αποκτήσει τον πρωταθλητή της Formula 2 του 2021, έπρεπε να αναγνωριστεί επίσημα το συμβόλαιό του από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Συμβάσεων, με την Alpine να διεκδικεί επίσης τα δικαιώματά του.

Το CRB (Contract Recognition Board) αναγνώρισε πως το συμβόλαιο που o Πιάστρι υπέγραψε με τη McLaren στις 4 Ιουλίου του 2022 είναι αυτό που ισχύει νομικά και μάλιστα αναφέρει πως ο Αυστραλός θα είναι οδηγός της ομάδας του Ουόκινγκ για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο 21χρονος παίρνει τη θέση του Ρικάρντο, ο οποίος είδε την πόρτα της εξόδου από το βρετανικό εργοστάσιο προτού συμπληρώσει δύο χρόνια στην ομάδα.

