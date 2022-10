Η μεγάλη ανακοίνωση που περιμέναμε ήρθε και ο Νικ Ντε Βρις θα είναι με κάθε επισημότητα οδηγός της Scuderia AlphaTauri το 2023.

Λίγο πριν την έναρξη της τρίτης περιόδου ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Ιαπωνίας, είχαμε διπλή ανακοίνωση από τις Scuderia AlphaTauri και Alpine F1. O Νικ Ντε Βρις θα μεταβεί στην ιταλική ομάδα την επόμενη σεζόν και θα πάρει τη θέση του Πιέρ Γκασλί, ο οποίος θα μετακομίσει στη γαλλική ομάδα.

Ο Ντε Βρις έκανε το ντεμπούτο του στη Formula 1 στο Grand Prix Ιταλίας με τη Williams και εντυπωσίασε με την απόδοσή του, τερματίζοντας στην 9η θέση. Ο πρωταθλητής της Formula E για το 2021 στα 27 του χρόνια προκάλεσε το ενδιαφέρον της Red Bull Racing και από την επόμενη σεζόν θα έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει την πρώτη του πλήρη σεζόν, δίπλα στον Γιούκι Τσουνόντα.

Για τη μετακίνησή του στη Scuderia AlphaTauri την επόμενη σεζόν, ο Ντε Βρις δήλωσε: «Είμαι τρομερά ενθουσιασμένος που θα είμαι οδηγός της AlphaTauri το 2023. Θέλω να ευχαριστήσω τη Red Bull και την ομάδα που μου έδωσαν την ευκαιρία να οδηγήσω στη Formula 1. Μετά τη Formula 2, ακολούθησα ένα διαφορετικό μονοπάτι στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, αλλά η Formula 1 ήταν πάντα το όνειρό μου και είμαι ευγνώμων που θα το κάνω πραγματικότητα. Είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το μονοθέσιο του 2022 και αυτό πιστεύω με φέρνει σε μία εξαιρετική θέση για την ερχόμενη σεζόν».

welcome to the team, @nyckdevries! 🇳🇱 ✌️ the Dutchman will replace the outbound @pierregasly for 2023!



full story 👉 https://t.co/9ZN4YEvE2j pic.twitter.com/8CatkkUWja