H Mercedes-AMG δεν θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στον Λιούις Χάμιλτον στον τελευταίο αγώνα της F1 για το 2022, ώστε o Βρετανός να κατακτήσει νίκη στη φετινή σεζόν.

Μόλις ένας αγώνας απέμεινε για την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν της Formula 1. To φινάλε της φετινής σεζόν θα πραγματοποιηθεί στο Άμπου Ντάμπι, ένα χρόνο μετά την ανατρεπτική μάχη των Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν που έκρινε τον τίτλο.

Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, έχει μόλις μία ευκαιρία ώστε να κερδίσει αγώνα στο 2022. Σε περίπτωση που δεν το καταφέρει, θα είναι η πρώτη φορά στη 15ετή καριέρα του στη Formula 1 που δεν θα έχει ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου σε μία σεζόν, σταματώντας ένα μεγάλο ρεκόρ. Οι πιθανότητες και η αυτοπεποίθησή του σίγουρα αυξήθηκαν, έπειτα από το θρίαμβο της Mercedes-AMG στη Βραζιλία, όπου με τον Τζορτζ Ράσελ έκαναν το 1-2.

Παρά το γεγονός πως ο Χάμιλτον δεν έχει ακόμη νίκη στη σεζόν, η Mercedes δεν πρόκειται να τον ωφελήσει για να διατηρήσει το ρεκόρ, όπως υποστηρίζει ο Τότο Βολφ: «Πιστεύω πως ο Λιούις δεν χρειάζεται να έχει την εύνοια της ομάδας και είναι κάτι το οποίο δεν θα ήθελε ποτέ. Το ρεκόρ νίκης σε κάθε σεζόν δεν είναι κάτι που έχει ως προτεραιότητα. Τον ενδιαφέρει να επιστρέψει το μονοθέσιό μας εκεί πού ανήκει, προκειμένου να αγωνιζόμαστε για περισσότερες νίκες και ενδεχομένως για πρωταθλήματα».

Πριν την αποχώρηση του δεύτερου αυτοκινήτου ασφαλείας στο Ιντερλάγος, ο Ράσελ ρώτησε την ομάδα του αν θα υπάρξουν team orders ώστε ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής να μην του επιτεθεί. Η γερμανική ομάδα δεν δέχτηκε το αίτημα του νεαρού Βρετανού, ο οποίος με μία θαυμάσια εμφάνιση κατάφερε να κερδίσει τον πρώτο του αγώνα στην F1. O Βολφ από τη μεριά του, εξήγησε το σκεπτικό της ομάδας να μην επιβάλλει team orders.

«Ως ομάδα, πάντα στηρίζαμε τους οδηγούς μας να αγωνίζονται ελεύθερα. Ποτέ δεν έχουμε αποτρέψει μάχη των οδηγών μας, εκτός αν ένας οδηγός είναι μαθηματικά εκτός διεκδίκησης του πρωταθλήματος και ο άλλος είναι. Ανυπομονούσαμε να τους δούμε να αγωνίζονται μεταξύ τους, ήταν κάτι που είχαμε συζητήσει πριν τον αγώνα στη Βραζιλία», πρόσθεσε ο Αυστριακός.

Με το αποτέλεσμα του Σάο Πάολο, η Mercedes μείωσε τη διαφορά από τη Scuderia Ferrari στους 19 βαθμούς στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, στη μάχη για τη 2η θέση.

W03, W04, W05, W06, W07, W08, W09, W10, W11, W12...



And now the W13. Welcome to the race winners' club 🏆



We always knew you had it in you ❤️ pic.twitter.com/KXcdWaJXaa