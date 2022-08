Μεταγραφή-βόμβα στην F1 με τον Φερνάντο Αλόνσο να έρχεται σε πολυετή συμφωνία με την Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team.

Λίγες μόνο ημέρες μετά την ανακοίνωση του Σεμπάστιαν Φέτελ ότι θα αποχωρήσει από τη Formula 1 στο τέλος της φετινής σεζόν, η θέση που άφησε κενή στην Aston Martin F1 καλύφθηκε. Όπως ανακοίνωσε η ομάδα, ο Φερνάντο Αλόνσο θα είναι οδηγός της για την επόμενη σεζόν και όχι μόνο, αφού η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι πολυετής.

NEWS: @AstonMartinF1 announces Fernando Alonso for 2023.



We are delighted to confirm that two-time #F1 World Champion @alo_oficial will join the team from next season on a multi-year contract.



Tap below to read more. ⬇️#WeClimbTogether