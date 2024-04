Ο Βρετανός της McLaren απόλαυσε παραπάνω απ’ όσο χρειαζόταν τις ολιγοήμερες διακοπές του ανάμεσα στους αγώνες της Formula 1 σε Κίνα και Μαϊάμι.

Τραυματισμό στο πρόσωπο - ευτυχώς ελαφρή - υπέστη ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing λίγες ημέρες πριν το Grand Prix Μαϊάμι. Ο Βρετανός εθεάθη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας και αμέσως κυκλοφόρησαν βίντεο και φωτογραφίες στα social media.

Συγκεκριμένα ο οδηγός της McLaren ήταν πάνω σε μία βάρκα στην οποία ήταν σε εξέλιξη ένα πάρτι στο πλαίσιο των εορτασμών της Ημέρας του Βασιλιά. Δεν πήγαν όλα όμως όπως θα τα περίμενε ο 24χρονος.

“no no no i’m not that drunk” lando norris i have grown fond of you pic.twitter.com/nxEmu37CBv