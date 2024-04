Δεν αποκλείεται η αύξηση στους Aγώνες Σπριντ, καθώς ο CEO της Formula 1 Στέφανο Ντομενικάλι υποστηρίζει την επέκτασή τους πέραν των έξι.

Ο CEO της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, εξέφρασε την επιθυμία του για περαιτέρω αύξηση των Αγώνων Σπριντ στο μέλλον. Με τον αριθμό τους να έχει ήδη αυξηθεί από τρεις σε έξι, μετά την εισαγωγή τους στο σπορ το 2021, ο Ντομενικάλι πιστεύει ότι υπάρχει χώρος για περαιτέρω επέκταση.

Σε συνέντευξή του στο Sky, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να προτείνει ακόμη περισσότερους Αγώνες Σπριντ στο αγωνιστικό ημερολόγιο και απάντησε: «Γιατί όχι; Αυτό είναι κάτι που θα συζητήσουμε στο μέλλον. Ας δούμε πώς θα πάει φέτος με τα Σπριντ όπως τα έχουμε αποφασίσει, αλλά αυτό είναι κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε».

