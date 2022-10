Ο Πιέρ Γκασλί θα είναι τελικά ο αντικαταστάτης του Αλόνσο, με την Alpine να φτιάχνει ένα αμιγώς γαλλικό οδηγικό δίδυμο.

Ο Πιέρ Γκασλί είναι η τελική επιλογή της Alpine F1 για να αντικαταστήσει τον Φερνάντο Αλόνσο, ύστερα από την αναταραχή που προκλήθηκε στην ομάδα μετά την αποχώρηση του Ισπανού και την άρνηση του Όσκαρ Πιάστρι να ενταχθεί στην ομάδα. Ο Γκασλί ανακοινώθηκε από την Alpine νωρίς το πρωί του Σαββάτου σε ώρα Ιαπωνίας, πριν από την έναρξη του FP3 του Grand Prix Ιαπωνίας, δηλαδή τα ξημερώματα σε ώρες Ελλάδας.

Ο 26χρονος Πιέρ Γκασλί έκανε το ντεμπούτο του στη Formula 1 το 2017 με τη Scuderia Toro Rosso μετά τον τίτλο του πρωταθλήματος GP2 Series το 2016. Από εκεί μεταπήδησε στην Red Bull Racing, πριν επιστρέψει στην Toro Rosso όπου κέρδισε την παρθενική του νίκη στο Ιταλικό Grand Prix του 2020 ενώ οδηγούσε για την AlphaTauri. Είναι αρκετά γνωστός στον Όμιλο Renault, έχοντας κερδίσει το Πρωτάθλημα Formula Renault Eurocup το 2013 καθώς και τερμάτισε δεύτερος στη Σειρά Formula Renault 3.5 το 2014 πριν αγωνιστεί για τη Renault e.dams στη Formula E.

Εντάσσοντας τον Γκασλί στο δυναμικό της, η Alpine γίνεται ακόμα πιο «γαλλική», καθώς ο άλλος οδηγός της ομάδας θα παραμείνει ο Εστεμπάν Οκόν. Θα είναι η πρώτη φορά μετά το 1982, όταν για τη Renault έτρεχαν ο Αλέν Προστ και ο Ρενέ Αρνού, που η ομάδα θα έχει δύο Γάλλους οδηγούς στο δυναμικό της. Ωστόσο η συνεργασία των δύο Γάλλων θα είναι ένα ερωτηματικό, καθώς είναι γνωστό στα πάντοκ ότι η προσωπικές τους σχέσεις δεν είναι καλές.

