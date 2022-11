Ο Μαξ Φερστάπεν μίλησε για την επαφή που είχε με τον Λιούις Χάμιλτον στο GP Βραζιλίας και δημιούργησε ερωτηματικά σχετικά με την κίνησή του.

Στον 7ο γύρο του αγώνα, και μετά την αποχώρηση του αυτοκινήτου ασφαλείας, ο Μαξ Φερστάπεν επιτέθηκε στον Λιούις Χάμιλτον στη στροφή 1 και οι δύο οδηγοί συγκρούστηκαν. Η εμπρός αεροτομή της RB18 έσπασε και αυτό ανάγκασε τov Φερστάπεν να μπει στα pit για να την αλλάξει, πέφτοντας στη 19η θέση. Από την άλλη, ο Χάμιλτον είχε μικρή ζημιά στο δεξί μέρος της W13, όμως αυτό δεν τον απέτρεψε από το να ανακάμψει εντυπωσιακά και να τερματίσει στη 2η θέση.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Φερστάπεν ρωτήθηκε από το Sky Sports σχετικά με την επαφή του με τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, με τον Ολλανδό να απαντά: «Για να είμαι ειλικρινής, πήγα από την εξωτερική εκεί και αμέσως κατάλαβα πως δεν θα μου αφήσει χώρο, οπότε αποφάσισα να μείνω εκεί (στην εσωτερική). Δεν μου άφησε χώρο, οπότε ήξερα πως θα έχουμε επαφή. Του κόστισε τη νίκη κι εμένα 5 δευτερόλεπτα ποινής. Δεν θα είχε σημασία για τον αγώνα μου, γιατί ήμασταν πολύ αργοί. Είναι κρίμα όμως γιατί πίστευα πως μπορούμε να παλέψουμε, αλλά ξεκάθαρα δεν υπήρχε καμία πρόθεση εκεί».

Ο Φερστάπεν λοιπόν άφησε να εννοηθεί ότι εσκεμμένα παρέμεινε στην εσωτερική του Χάμιλτον, παρά το γεγονός πως γνώριζε ότι ο οδηγός της Mercedes θα του «έκλεινε» την πόρτα. Ο Βρετανός από τη μεριά του μετά τον αγώνα όταν μίλησε για την επαφή με τον Φερστάπεν, απάντησε: «Σχετικά με την επαφή με τον Μαξ… πλέον όλοι ξέρουν πώς είναι να αγωνίζεσαι μαζί του».

Στη Red Bull Racing δεν έμειναν ευχαριστημένοι με την ποινή που δέχθηκε ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και θεωρούν τον Χάμιλτον πως φέρει ευθύνη για τη σύγκρουση. Ωστόσο, στο «στρατόπεδο» της αυστριακής ομάδας είχαν να διαχειριστούν την κόντρα μεταξύ των οδηγών τους, με τον Σέρχιο Πέρεζ να είναι πολύ εκνευρισμένος με το γεγονός πως ο Φερστάπεν δεν υπάκουσε σε team orders.

Από τη μεριά του ο 25χρονος Ολλανδός ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος με την απόφαση της ομάδας του να του δώσει team orders.

