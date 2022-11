Με το χειρότερο τρόπο θα ξεκινήσει ο τελευταίος αγώνας του Ντάνιελ Ρικάρντο στην F1 μετά την ποινή για τη σύγκρουση με τον Μάκγνουσεν.

Το Grand Prix Βραζιλίας ήταν ο χειρότερος αγώνας της McLaren στο 2022. Οι οδηγοί της, Ντάνιελ Ρικάρντο και Λάντο Νόρις εγκατέλειψαν από διαφορετικές αιτίες και ως αποτέλεσμα δεν κατάφεραν να σκοράρουν βαθμούς για τη μάχη της 4ης θέσης στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Αυτή ήταν η πρώτη διπλή εγκατάλειψη της McLaren από το Grand Prix Μονακό του 2017.

Τα μαντάτα για τη βρετανική ομάδα ξεκίνησαν από τον πρώτο γύρο, με τον Ρικάρντο να έχει επαφή με τον Κέβιν Μάγκνουσεν της Haas στη στροφή 8. Ο Αυστραλός στην προσπάθειά του να αποφύγει τον Δανό, που είχε κάνει τε-τα-κε ως αποτέλεσμα της επαφής, χτύπησε τον πίσω δεξί τροχό του με το μονοθέσιο της αμερικανικής ομάδας και κατέληξε στις μπαριέρες. Αμφότεροι τέθηκαν εκτός μάχης.

Οι αγωνοδίκες εξέτασαν το συμβάν μετά τη λήξη του Grand Prix, το οποίο κατέκτησε ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. Στο πόρισμά τους αναφέρουν πως ο Μάγκνουσεν δεν έκανε κάτι το ασυνήθιστο παρά τον ισχυρισμό της McLaren πως ο Δανός κινούνταν με λιγότερα χιλιόμετρα απ’ όσο θα μπορούσε στην έξοδο της στροφής τη στιγμή που έγινε η επαφή.

Έτσι, έκριναν ότι ο Ρικάρντο είχε πλήρη ευθύνη για την επαφή και τη σύγκρουση και του έδωσαν 3 θέσεις ποινής στην εκκίνηση του Grand Prix Άμπου Ντάμπι, τον τελευταίο αγώνα της σεζόν. Επιπλέον δέχθηκε 2 βαθμούς ποινής στην αγωνιστική του άδεια.

Δείτε την επαφή μεταξύ Ρικάρντο και Μάγκνουσεν στον πρώτο γύρο του Grand Prix Βραζιλίας.

Less than one lap into the race, and disaster struck 😩#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/Nj6D7ohLM6