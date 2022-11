Ο Φερστάπεν δε θα προσπαθήσει ποτέ να σε κάνει να τον συμπαθήσεις

Ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula 1 πήρε συνειδητά μία απόφαση που ήξερε πως θα στρέψει την κοινή γνώμη εναντίον του.

Όταν είσαι αδίστακτος, ακόμα και το δίκιο σου, το χάνεις. Ή αλλιώς, όλη η ουσία του χθεσινού εμφυλίου των Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ μετά το Grand Prix στη Βραζιλία, σε μία πρόταση. Μία ιστορία που έχει δράκο, έχει ένα άγνωστο μέχρι πρότινος παρασκήνιο, έχει και έντονες αντιδράσεις!

Δεν χρειάστηκε να φτάσουμε στο 2022 για να μάθουμε το πείσμα του Μαξ Φερστάπεν. Μας συστήθηκε ως αχαλίνωτος έφηβος κι όσο κι αν η ενηλικίωση (η πραγματική μα συνάμα και η αγωνιστική) του επέτρεψε να λειάνει τις τραχιές άκρες της συμπεριφοράς του και να ελέγχει τον άλλοτε αθυρόστομο εαυτό του, υπάρχει ένα κομμάτι του χαρακτήρα του που παραμένει αναλλοίωτο. Κι έτσι θα μείνει, όσο χρόνια κι αν περάσουν.





Ο Ολλανδός είναι αδίστακτος και δεν ντρέπεται για αυτό. Όταν θέσει ένα στόχο ή όταν αποφασίσει να κάνει κάτι, θα το φτάσει στο τέρμα του δρόμου δίχως να διστάσει μπροστά σε τίποτα και σε κανέναν. Αγνοώντας τυχόν συναισθηματικές παρεμβολές ή ηθικούς ενδοιασμούς.

Αυτός είναι ο βασικός λόγος που ως προσωπικότητα διχάζει. Ο Φερστάπεν απλά δεν μπορεί να περάσει αδιάφορος. Είναι καταδικασμένος να τραβάει την προσοχή, είτε τον λατρεύεις, είτε λατρεύεις να τον μισείς. Το θέμα είναι, πως σε αντίθεση με τον περυσινό μεγάλο αντίπαλό του, Λούις Χάμιλτον, που μοιάζει να αποζητά την γενικότερη αποδοχή, ο οδηγός της Red Bull Racing απλά αδιαφορεί. Κι όσα έγιναν στη Βραζιλία αποτελούν τρανό παράδειγμα.





Να δανειστώ τα λόγια του από το preview της RBR για τον αγώνα στο Ιντερλάγκος: «Ως ομάδα, θέλουμε να πάρουμε τις δύο πρώτες θέσεις στο πρωτάθλημα, είναι λοιπόν σημαντικό να εξασφαλίσουμε πως ο Τσέκο θα μείνει μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ». Δικά του λόγια ήταν!

Κι όταν μαχόμενος ανάμεσα στις δύο λίμνες, βρέθηκε στο τέλος να είναι μπροστά από τον teammate του, αν και μόλις έκτος, αρνήθηκε να του παραχωρήσει τη θέση. Μία θέση που θα διατηρούσε τον Μεξικανό δεύτερο στη βαθμολογία. Τώρα έχει 190 πόντους, όσους κι ο Λεκλέρ, που όμως έχει περισσότερες νίκες, άρα και το πάνω χέρι.





Παρά τη σαφή οδηγία από την ομάδα του, ο 25χρονος αρνήθηκε πεισματικά να κάνει στην άκρη – μάλιστα πέρασε στην αντεπίθεση: «Σας το ξεκαθάρισα το περασμένο καλοκαίρι. Μη μου το ζητήσετε ξανά. Οκ; Είναι σαφές;».

Η πρώτη εντύπωση (και μοναδική σε πολλές περιπτώσεις), καταδεικνύει έναν οδηγό που έχει καρπωθεί πολλάκις της βοήθειας του ομόσταβλού του αλλά αρνείται να την ανταποδώσει. Ούτε καν τώρα που έχει ήδη κατακτήσει τον τίτλο. Ούτε σε ένα αγώνα που δεν διεκδικεί νίκη ή έστω βάθρο αλλά είναι μόλις έκτος. Εν μέσω μίας μάχης στο νήμα, στην οποία η Red Bull Racing θέλει όσο τίποτα να επικρατήσει ο Πέρεζ για να κάνει για πρώτη φορά στην ιστορία της, το 1-2 στην τελική βαθμολογία.

Tension after the flag for Max and Checo 🏁 #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/hyEX5OZwa9

Ενώ έχουμε όλα τα παραπάνω στο τραπέζι κι ενώ ξέρει, είναι σαφές πως η κίνηση αυτή θα τον εκθέσει στα μάτια του κόσμου και θα στρέψει (ξανά) την κοινή γνώμη εναντίον του, μένει κι επιμένει στην αδιάφορη για εκείνον έκτη θέση. Τα γράφω, τα σκέφτομαι ξανά κι εξακολουθώ να απορώ: του ήταν τόσο εύκολο, γιατί δεν το έκανε;

Η απάντηση μου ήρθε σαν λαμπτήρας που άναψε πάνω από το κεφάλι του Κύρου Γρανάζη. Επειδή είναι ο Μαξ Φερστάπεν. Επειδή δεν τον ενδιαφέρει να σε κάνει να τον συμπαθήσεις, δεν τον ενδιαφέρει να είναι αρεστός, δεν τον ενδιαφέρει να κάνει αυτά που πρέπει ώστε να ικανοποιήσει τα θέλω άλλων. Τουλάχιστον όχι όταν μπαίνει στη μέση ο πληγωμένος του εγωισμός. Θα κάνει αυτό που εκείνος θεωρεί σωστό. Μέχρι το τέρμα.





Άσε στην άκρη τις έντονες αντιδράσεις, πάρε το βλέμμα από το δέντρο και κοίτα το δάσος. Δεν μασάει τα λόγια του, είναι ξεκάθαρος και κάθετος στην άποψή του. Τα λέει στο team radio, τα λέει και μετά μπροστά στις κάμερες. Πιθανώς είχε κάνει αυτή τη συζήτηση ξανά, μέσα στο αυτοκίνητο ή μπροστά στον καθρέφτη στο μπάνιο. Ήταν «δανεικά» που ένιωθε πως χρωστούσε στον Πέρεζ. Προέκυψαν αφότου ο οδηγός από τη Γουαδαλαχάρα έκανε πέρυσι τον… «Υπουργό Άμυνας», αφότου παίξει -η αλήθεια είναι- κομβικό ρόλο στην περυσινή επιτυχία του Μαξ.

Όπως λοιπόν βγαίνει στην επιφάνεια, ο Ολλανδός το κρατούσε «Μανιάτικο» από το Grand Prix του Μονακό, τον περασμένο Μάιο. Όταν ο Πέρεζ είχε καταλήξει στις μπαριέρες δίνοντας πρόωρο τέλος στο Q3, με αποτέλεσμα να καταταχθεί ψηλότερα από τον ομόσταβλό του και έπειτα να πάρει τη νίκη. Εκεί λοιπόν προκύπτει πως ο Φερστάπεν θεωρούσε ηθελημένο το «λάθος» του 32χρονου, σε ένα χρονικό σημείο της σεζόν όπου όλα ήταν ακόμα ανοιχτά. Κυκλοφορούν στα social media γραφήματα τηλεμετρίας αλλά καθώς είναι ακόμα αμφιβόλου αυθεντικότητας, δεν θα τα παραθέσω.





Αν τα παραπάνω ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα*, τότε αιτιολογώ το πείσμα του Μαξ, δίχως φυσικά να το δικαιολογώ. Έχουν απόσταση αυτά τα δύο.

Την ίδια ώρα, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες να τον ψυχολογήσω, δεν μπορώ να καταλάβω πως γίνεται να βάζει όλα τα παραπάνω στο ζύγι και να επιλέγει να γίνει αποδέκτης τόσης τοξικότητας. Χαζός δεν είναι. Αδίστακτος ναι, χαζός όμως όχι.

Όπως είπαμε, η Red Bull Racing θέλει διακαώς να κάνει το 1-2 στη βαθμολογία, πράγμα που δεν κατάφερε στα τέσσερα νταμπλ της περιόδου 2010-2013. Γι’ αυτό και ζήτησε από τον Φερστάπεν να παραχωρήσει τη θέση, γι’ αυτό και μετά το χαμό/καπνό που προέκυψε, έσπευσε να σβήσει τη φωτιά.

Ο Κρίστιαν Χόρνερ και (κυρίως) ο Χέλμουτ Μάρκο έκλεισαν τις πόρτες, άρχισαν πιθανώς τα καντήλια και μέσα σε μερικά λεπτά ξεκαθάρισαν την κατάσταση. Η ομάδα πάνω απ’ όλους, τουλάχιστον τώρα που έχει ήδη πάρει και τους δύο τίτλους. Σε αντίθετη περίπτωση, όλοι ξέρουμε πως εκεί υπάρχει άτυπο «αφεντικό».

Wrapping up a difficult weekend for the Team at the #BrazilGP 🇧🇷🏁