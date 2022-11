Ο επικεφαλής της Red Bull Racing μίλησε για την άρνηση του Μαξ Φερστάπεν να δώσει στον Σέρχιο Πέρεζ την έβδομη θέση στο Grand Prix της F1 στη Βραζιλία.

Μπορεί η Mercedes να πανηγύρισε στο Grand Prix Βραζιλίας την πρώτη φετινή της νίκη και μάλιστα κάνοντας το εμφατικό 1-2, όμως μετά το πέσιμο της καρό σημαίας στο Ιντερλάγκος όλη η προσοχή στράφηκε στη Red Bull Racing. Και για τους λάθος λόγους!

Παρότι ο Σέρχιο Πέρεζ δίνει μεγάλη μάχη για τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία των οδηγών, στην οποία πλέον ισοβαθμεί με τον Σαρλ Λεκλέρ, ο Μαξ Φερστάπεν αρνήθηκε να τον βοηθήσει. Ο Ολλανδός τερμάτισε έκτος, αρνούμενος την προτροπή της ομάδας του να αφήσει τον Μεξικανό να περάσει.

Tension after the flag for Max and Checo 🏁 #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/hyEX5OZwa9

Αυτό προκάλεσε ατάκες που θα συζητηθούν, με τον οδηγό από τη Γουαδαλαχάρα να μη μασάει τα λόγια του. Ποια είναι όμως η θέση της ομάδας; Μιλώντας στο Sky Sports F1, o επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ, ρωτήθηκε αν ο Φερστάπεν θεωρεί τα δικά του συμφέροντα σημαντικότερα από εκείνα της ομάδας.

Ο Βρετανός ήταν κατηγορηματικός: «Όχι, δουλεύουμε ως ομάδα, αγωνιζόμαστε ως ομάδα. Στόχος και προτεραιότητά μας είναι να τερματίσει δεύτερος στη βαθμολογία του πρωταθλήματος ο Τσέκο. Είναι κάτι που δεν έχουμε πετύχει ποτέ στο παρελθόν. Ο Μαξ δεσμεύτηκε για αυτό και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό στο Άμπου Ντάμπι για να το πετύχουμε. Θα είναι λοιπόν μία ξεκάθαρη μάχη ανάμεσα στον Τσέκο και τον Σαρλ (Λεκλέρ) κι αν Μαξ μπορεί να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο, θα το κάνει».

Wrapping up a difficult weekend for the Team at the #BrazilGP 🇧🇷🏁