Πώς θα παραταχθούν οι 20 οδηγοί της F1 μετά την εφαρμογή των ποινών στο πολυαναμενόμενο Grand Prix στο Autodromo Hermanos Rodriguez; Ακολουθεί η απάντηση...

Λίγες στιγμές απομένουν για να σβήσουν τα κόκκινα φώτα στο Autodromo Hermanos Rodriguez στο πλαίσιο του Grand Prix Μεξικού που αποτελεί τον εικοστό αγώνα της Formula 1 στο 2022. Μία μάχη που αναμένεται συναρπαστική, με τη συγκεκριμένη αγωνιστική διαδρομή να προσφέρει πάντα απρόβλεπτους αγώνες. Για μία ακόμη φορά δεν έλειψαν βέβαια και οι ποινές για ορισμένους οδηγούς.

Ήδη από τις κατατακτήριες δοκιμές, πήραμε μία γεύση για το τι να περιμένουμε, με τον Μαξ Φερστάπεν να έχει την pole position. Όμως πίσω του δεν θα έχει συνήθεις υπόπτους - αντίθετα, θα έχει τους οδηγούς της Mercedes-AMG, Τζορτζ Ράσελ και Λιούις Χάμιλτον, οι οποίοι θέλουν όσο τίποτα μία νίκη για τη γερμανική ομάδα. Επιπλέον στο παιχνίδι της νίκης θέλουν να «μπουν» δυναμικά οι οδηγοί της Scuderia Ferrari αλλά και ο Σέρχιο Πέρεζ.

Στο grid, ο Φερστάπεν θα παραταχθεί στο αριστερό μέρος της πίστας και δεξιά από τη λήψη που θα δούμε στην τηλεοπτική μετάδοση. Αυτή είναι η αγωνιστική γραμμή, όμως ο Ολλανδός θα έχει την εξωτερική για τη στροφή 1. Το γεγονός πως τα μονοθέσια θα διανύουν περίπου 900 μέτρα μέχρι να πατήσουν φρένο για πρώτη φορά, θα προκαλέσει μεγάλες μάχες. Εξάλλου δεν είναι τυχαία η κατάρα των polemen τα τελευταία χρόνια στο Μεξικό.

Οι οδηγοί της Ferrari θα βρίσκονται από την εξωτερική μεριά, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει η μάχη των Alpine και McLaren. Οι οδηγοί τους βρίσκονται στις θέσεις 8, 9, 10 και 11 με τη μάχη τους στο πρωτάθλημα κατασκευαστών να κορυφώνεται. Μόλις 11 βαθμούς τις χωρίζουν στη μάχη για την 4η θέση.

Αυτό είναι το grid για το GP Μεξικού

THE GRID



Take a look at who's starting where for Sunday race! 👇#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/rKuX79Cxnw