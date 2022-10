Αυτοί είναι οι οδηγοί της F1 που θα εκκινήσουν σε διαφορετική θέση από αυτή που κατετάγησαν στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Μεξικού.

Λίγες ώρες απομένουν για την εκκίνηση του Grand Prix Μεξικού στο Autodromo Hermanos Rodriguez, του εικοστού αγώνα της Formula 1 για το 2022. Οι κατατακτήριες δοκιμές μας έδωσαν μία πρώτη γεύση σχετικά με το τι να περιμένουμε, όμως το τελικό grid του αγώνα θα είναι διαφορετικό.

Δύο οδηγοί δέχθηκαν ποινή για τον αγώνα της Πόλης του Μεξικού, αριθμός αρκετά μικρός σε σχέση με άλλα Grand Prix. Ο Λανς Στρολ ήταν ο πρώτος οδηγός που έχει ποινή 3 θέσεων, την οποία κουβαλάει από τον αγώνα στο Τέξας που έγινε μία εβδομάδα νωρίτερα. Ο Καναδός οδηγός της Aston Martin κρίθηκε υπαίτιος για την επαφή που είχε με τον Φερνάντο Αλόνσο μετά την αποχώρηση του πρώτου Αυτοκινήτου Ασφαλείας, στον 22ο γύρο. Οι δύο οδηγοί είχαν μία πολύ τρομακτική σύγκρουση στην ευθεία μεταξύ των στροφών 11 και 12, με την Alpine του Ισπανού να σηκώνεται στις δύο ρόδες. Ο Στρολ κατετάγη 18ος και θα εκκινήσει τον αγώνα 20ος.

Ο δεύτερος οδηγός που έχει ποινή για την εκκίνηση του GP Μεξικού είναι ο Κέβιν Μάγκνουσεν. Ο Δανός οδηγός της Haas, είδε το μονοθέσιό του να αντιμετωπίζει μηχανικό πρόβλημα στο FP1, όταν το οδηγούσε ο Πιέτρο Φιτιπάλντι. Οι μηχανικοί του ανακάλυψαν αστοχία στον κινητήρα εσωτερικής καύσης τον οποίο αντικατέστησαν κι έτσι του επιβλήθηκε ποινή 5 θέσεων στην εκκίνηση.

Παρά το γεγονός πως κατετάγη 15ος, ο Μάγκνουσεν εκκινεί 19ος, καθώς στις κατατακτήριες δοκιμές σημείωσε ταχύτερο χρόνο από τον Στρολ.

Unfortunately K-Mag exits at the end of Q2 ❌



He qualifies P15 with a ⏱ 1:19.833 lap, but will start at the back because of his 5-place grid penalty due to engine components change. #HaasF1 #MexicoGP #Quali pic.twitter.com/yAgOR1rxN0