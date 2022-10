Οι μαριάτσι άλλαξαν για πάντα το soundtrack της F1 (vid)

Μετά το φινάλε των κατατακτήριων δοκιμών του GP της F1 στο Μεξικό, ήταν η μουσική υπόκρουση αυτή που έκλεψε την παράσταση.

Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε μία επιβλητική pole position στο Grand Prix της Πόλης του Μεξικού, που αποτελεί τον εικοστό γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος, σταματώντας τα χρονόμετρα στο 1:17.775.

Οι οδηγοί της Mercedes-AMG Petronas αποτέλεσαν τις ευχάριστες εκπλήξεις αγωνιστικά, αφού μέχρι την τελική μάχη στο Q3, ήταν οριακά πίσω από τον Ολλανδό Παγκόσμιο Πρωταθλητή. Και θα είναι σε θέση να τον απειλήσουν στα 900 μέτρα απόστασης από τη θέση της pole μέχρι την κορυφή της πρώτης στροφής του Autodromo Hermanos Rodriguez.

Vamooooss @Max33Verstappen !! 🚀 On POLE for the #MexicoGP pic.twitter.com/RbuYiZUEzn

Όμως ούτε αυτοί, ούτε καν ο τοπικός ήρωας (και τέταρτος σε χρόνο) Σέρχιο Πέρεζ κατάφεραν να κλέψουν την παράσταση στην πίστα του Μεξικού. Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές μετά το φινάλε των κατατακτήριων δοκιμών ήταν οι… μαριάτσι!

Οι μαριάτσι ήταν άλλοτε οι μουσικοί του δρόμου, αλλά σήμερα οι περισσότεροι από αυτούς είναι επαγγελματίες διασκεδαστές στον κλάδο της ψυχαγωγίας. Ειδικά αυτοί στην πίστα της Πόλης του Μεξικού, φαίνεται πως είναι μάλιστα και πολύ ευρηματικοί.







Βλέπετε, εν αναμονή των συνεντεύξεων των τριών πρώτων, εκτέλεσαν με ξεχωριστό τρόπο το επίσημο μουσικό σήμα της Formula 1.

Είναι δεδομένο πως ο συνθέτης του, Μπράιαν Τάιλερ, δεν είχε φανταστεί ποτέ αυτή την εκτέλεση αλλά το μόνο σίγουρο είναι πως θα εξελιχθεί σε… σουξέ!



Ακούστε τη, στο παρακάτω video…

It's official: The Mariachi-style F1 Theme is a BOP 😍#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/31gUYoZNEg