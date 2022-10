Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής δεν χαλαρώνει και κατέκτησε άλλη μία pole position – πολύ γρήγορες οι Mercedes.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Μεξικού είχαν για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, ο οποίος στον 20ό αγώνα της χρονιάς σημείωσε έναν εξαιρετικό χρόνο και πήρε την πρώτη του pole position στην μεξικανική πίστα. Πολύ ανταγωνιστικές ήταν οι Mercedes, με τον Τζορτζ Ράσελ να σημειώνει το 2ο χρόνο και τον Λούις Χάμιλτον στην 3η θέση. Ο τοπικός ήρωας Σέρχιο Πέρεζ ήταν 4ος ενώ υποτονική ήταν η παρουσία των Ferrari, με τον Κάρλος Σάινθ στην 5η θέση και τον Σαρλ Λεκλέρ στην 7η.

It's POLE for @Max33Verstappen!



He takes his first pole in Mexico City 🤩



The Mercedes duo file in behind in P2 and P3#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/LIoXaHzYaI — Formula 1 (@F1) October 29, 2022

Q1

Οι κατατακτήριες δοκιμές στην Πόλη του Μεξικού ξεκίνησαν στο σιρκουί Hermanos Rodriguez, που αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση στον κόσμο της Formula 1, καθώς βρίσκεται σε υψόμετρο 2.200 μέτρων και ο πιο λεπτός αέρας επηρεάζει σημαντικά τα μονοθέσια, τόσο στην αεροδυναμική όσο και στη λειτουργία του κινητήρα. Με τη θερμοκρασία στην επιφάνεια της ασφάλτου να ξεπερνά τους 50 βαθμούς Κελσίου, τα μονοθέσια ξεκίνησαν σιγά-σιγά να βγαίνουν στην πίστα, με τους οδηγούς να μη βιάζονται να φύγουν από τα γκαράζ τους.

Όπως φάνηκε από τις ελεύθερες δοκιμές, τα μονοθέσια τριών ομάδων, των Red Bull, Ferrari και Mercedes είχαν τις δυνατότητες να διεκδικήσουν τις κορυφαίες θέσεις στις κατατακτήριες και αυτό επιβεβαιώθηκε σε μεγάλο βαθμό στους πρώτους γρήγορους γύρους. Ο Μαξ Φερστάπεν αμέσως σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ, ενώ ο Βάλτερι Μπότας με την Alfa Romeo έκανε την έκπληξη και ανέβηκε στην 3η θέση, μπροστά από τους Χάμιλτον, Σάινθ και Ράσελ.

Ο τοπικός ήρωας Σέρχιο Πέρεζ δεν έκανε καλή πρώτη προσπάθεια και βρέθηκε λίγο πιο πίσω, ωστόσο έμεινε στην πίστα για δεύτερο γρήγορο γύρο και κατάφερε να ανέβει στην 6η θέση, μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ. και να μην ανησυχήσει για τη συνέχεια.

🏁 ELIMINATED IN Q1 🏁



Schumacher

Vettel

Stroll

Albon

Latifi



Schumacher and Vettel clock EXACTLY the same lap time!#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/q0Yyl58TeP — Formula 1 (@F1) October 29, 2022

Εκτός από τους οδηγούς των Red Bull και Ferrari, όλοι οι υπόλοιποι επέστρεψαν στην πίστα για μια δεύτερη γρήγορη προσπάθεια, που έφερε καρπούς για τον Λούις Χάμιλτον, που ανέβηκε στην πρώτη θέση της κατάταξης, μπροστά από τον Φερστάπεν. Το ενδιαφέρον όμως στα τελευταία λεπτά επικεντρώθηκε στις πέντε τελευταίες θέσεις και στους οδηγούς που αποκλείστηκαν από τη συνέχεια. Αυτοί ήταν οι Μικ Σουμάχερ, Σεμπάστιαν Φέτελ (οι δυο τους έκαναν τον ίδιο ακριβώς χρόνο), Λανς Στρολ, Άλεξ Άλμπον και Νίκολας Λατίφι.

Q2

Το ρολόι ξεκίνησε να μετράει αντίστροφα για το Q2 αλλά κανένα μονοθέσιο δεν βγήκε στην πίστα για περισσότερα από 2 λεπτά, καθώς φαινόταν σαν όλοι περίμεναν κάποιος άλλος να κάνει την αρχή. Τελικά οι δύο Mercedes άφησαν πρώτες τα γκαράζ τους και στη συνέχεια σιγά-σιγά όλοι οι υπόλοιποι ακολούθησαν.

Τα «ασημί βέλη» έδειξαν από νωρίς την ταχύτητά τους και οι Χάμιλτον και Ράσελ ανέβηκαν στις δύο πρώτες θέσεις, με ελάχιστη διαφορά μεταξύ τους αλλά πάνω από 2 δέκατα μπροστά από τον Μπότας, που συνέχιζε να εντυπωσιάζει και ήταν 3ος. Ο Μαξ Φερστάπεν αρκέστηκε στην 4η θέση ενώ οι Ferrari βρέθηκαν μόλις στην 6η θέση με τον Λεκλέρ και στην 8η θέση με τον Σάινθ.

Πολύ καλούς χρόνους έκαναν οι Εστεμπάν Οκόν με την Alpine και ο Λάντο Νόρις με τη McLaren, που ανέβηκαν στην 5η και 7η θέση αντίστοιχα, ενώ οι δυσκολίες για τον Σέρχιο Πέρεζ συνεχίζονταν, που στην πρώτη του γρήγορη προσπάθεια δεν κατάφερε κάτι καλύτερο από τη 12η θέση. Ο Μεξικανός ωστόσο επέμεινε και έκανε δεύτερη προσπάθεια, η οποία τον έφερε στη σχετική ασφάλεια της 3ης θέσης.

Perez gets a lap all to himself, soaking in the adoration of the home crowd 🥰



The fans power him to third, just 0.063s off top spot#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/dxTg6dlRqN — Formula 1 (@F1) October 29, 2022

Οι διαφορές ήταν πολύ μικρές, με τους πρώτους 12 να βρίσκονται στο ίδιο δευτερόλεπτο, και έτσι όλοι οι οδηγοί βγήκαν στην πίστα για δεύτερη γρήγορη προσπάθεια. Πολλοί χρόνοι βελτιώθηκαν, με πιο αποφασιστικό εκείνο του Κάρλος Σάινθ, που τον έφερε στη 2η θέση. Ωστόσο, οι διαφορές στο τέλος ήταν εντυπωσιακά μικρές. Οι πρώτοι πέντε οδηγοί απείχαν μεταξύ τους λιγότερο από 1 δέκατο του δευτερολέπτου.

Και πάλι όμως τα σημαντικά έγιναν πιο πίσω. Όπως και στις κορυφαίες θέσεις, έτσι και εκείνες που οδήγησαν στον αποκλεισμό κρίθηκαν στα μικρά κλάσματα του δευτερολέπτου. Οι πέντε οδηγοί που δεν κατάφεραν να συνεχίσουν ήταν οι Ντάνιελ Ρικάρντο, Γκουάνγιου Ζου, Γιούκι Τσουνόντα, Πιέρ Γκασλί και Κέβιν Μάγκνουσεν.

Q3

Η ώρα της αλήθειας ήρθε στο Q3, όπου όλες οι ρυθμίσεις ανέβηκαν στο τέρμα και οι οδηγοί έδωσαν τα πάντα για να διεκδικήσουν την καλύτερη δυνατή θέση στην εκκίνηση του αγώνα. Και με τους οδηγούς τόσο κοντά μεταξύ τους, ήταν αδύνατο να γίνει πρόβλεψη για τον poleman προτού πέσει η καρό σημαία στο τέλος της περιόδου.

Ο Μαξ Φερστάπεν, που δεν είχε «σπάσει» τα χρονόμετρα μέχρι εκείνο το σημείο, «μίλησε» την κατάλληλη στιγμή και με έναν εκπληκτικό χρόνο ανέβηκε στην κορυφή μετά την πρώτη γρήγορη προσπάθεια. Πίσω του βρέθηκαν οι δύο Mercedes των Ράσελ και Χάμιλτον, ωστόσο ο χρόνος του 7 φορές πρωταθλητή διαγράφηκε για παραβίαση των ορίων της πίστας. Έτσι, ο Πέρεζ, που ήταν ο πρώτος που χρονομετρήθηκε, ανέβηκε στην 3η θέση, μπροστά από τον Σάινθ και τον Μπότας, ενώ ο γύρος του Λεκλέρ δεν ήταν καλός και έμεινε 6ος.

Οι οδηγοί επέστρεψαν στα γκαράζ τους, τα φρέσκα ελαστικά μπήκαν στα μονοθέσια και βγήκαν για τη δεύτερη και πιο αποφασιστική προσπάθειά τους. Κα όντως, όλοι σχεδόν βελτίωσαν τους χρόνους τους, όπως έκανε και ο Φερστάπεν, που διατήρησε την πρώτη θέση και πήρε άλλη μία pole position. Πίσω του βρέθηκαν οι δύο οδηγοί της Mercedes, με τον Ράσελ στη 2η θέση και τον Χάμιλτον στην 3η, με μόλις 5 χιλιοστά του δευτερολέπτου να τους χωρίζουν. Ο Πέρεζ επίσης ήταν πολύ κοντά και θα ξεκινήσει 4ος, ενώ ο Σάινθ ήταν 5ος. Ο εντυπωσιακός Μπότας πήρε την 6η θέση, μπροστά από τον Λεκλέρ και ακολούθησαν οι Νόρις, Αλόνσο και Οκόν.

O αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 10:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας και φυσικά θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε την εξέλιξή του μέσα από το LIVE του Gazzetta.

