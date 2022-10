Τα σχόλια του τηλεοπτικού ρεπόρτερ Τεντ Κράβιτζ, προκάλεσαν την έντονη δυσαρέσκεια του Ολλανδού οδηγού της Red Bull Racing.

Πάνω που για τον Μαξ Φερστάπεν ολοκληρώθηκαν οι κρίσιμες μάχες εντός πίστας μιας και εξασφάλισε τον Παγκόσμιο Τίτλο των Οδηγών ενώ η ομάδα του πανηγύρισε τον αντίστοιχο των Κατασκευαστών, ήρθε η ώρα για… «μάχες» εκτός πίστας.

Ωστόσο αυτές δεν αφορούν κάποιο συναθλητή του – αφορούν το Sky Sports! Ο οδηγός της Red Bull Racing μποϊκοτάρει το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο κατά τη διάρκεια του Grand Prix της Πόλης του Μεξικού, αντιδρώντας σε σχόλια που έγιναν «στον αέρα» της μετάδοσης του προηγούμενου αγώνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.



Υπεύθυνος για την ένταση ήταν ο ρεπόρτερ Τεντ Κράβιτζ που ανέφερε πως πέρυσι «έκλεψαν» το πρωτάθλημα από τον Λούις Χάμιλτον. Συγκεκριμένα, ο Βρετανός σχολίαζε την αγωνιστική ήττα του επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή από τον διάδοχό του στο θρόνο και άρχισε να συνδέει όσα έγιναν στο Circuit of the Americas με όσα έγιναν πέρυσι στον «τελικό» του Άμπου Ντάμπι.

«Σκεφτείτε ο Χάμιλτον να μην έχει κερδίσει όλη τη χρονιά και να επιστρέψει στην πίστα του Άμπου Ντάμπι, μαχόμενος με τον ίδιο αντίπαλο που κέρδισε πέρυσι τον αγώνα που του έκλεψαν – και να τον κερδίσει. Τι σενάριο και τι ιστορία θα ήταν αυτή. Όμως το σενάριο σήμερα ήταν διαφορετικό, έτσι δεν είναι; Γιατί ο οδηγός που τον κέρδισε όταν τον έκλεψαν, τώρα τον προσπέρασε. Διότι έχει ταχύτερο μονοθέσιο, λόγω της μηχανολογίας και του σχεδιασμού της ομάδας του Έντριαν Νιούι», είπε ο Κράβιτζ.

Μάλιστα αυτό δεν ήταν το μοναδικό του σχόλιο, αφού σε ανύποπτο χρόνο είπε πως ο Ολλανδός «…δεν δείχνει να μπορεί να κερδίσει ένα πρωτάθλημα με φυσιολογικό τρόπο».

Από την πλευρά της Red Bull Racing και του Φερστάπεν, δεν υπήρξε κάποια επίσημη τοποθέτηση ή αντίδραση. Ωστόσο, ο 25χρονος δεν πρόκειται να σταθεί μπροστά στις κάμερες του Sky Sports και των συνεργαζόμενων με εκείνο καναλιών. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τις τοποθετήσεις της ομάδας σχολιασμού του αγώνα, κατά τη διάρκεια του αποψινού Grand Prix.

