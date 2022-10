Πώς θα παραταχθούν οι 20 οδηγοί της F1 στην πίστα της Σουζούκα για την εκκίνηση του GP Ιαπωνίας, έναν αγώνα που μπορεί να στέψει πρωταθλητή και πάλι τον Μαξ Φερστάπεν.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ιαπωνίας μας χάρισαν μία πολύ κλειστή μάχη, με την pole position να κρίνεται στα χιλιοστά. Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν αυτός που πήρε την 1η θέση και αντιστάθηκε στην πίεση των δύο οδηγών της Scuderia Ferrari. Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν 10 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός, ενώ ο Κάρλος Σάινθ απείχε 57 χιλιοστά του δευτερολέπτου από την pole position.

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing μπήκε σε μπελάδες όταν είχε ένα πολύ παράξενο συμβάν στο Q3 με τον Λάντο Νόρις της McLaren. Όμως τελικά ο παγκόσμιος πρωταθλητής δέχθηκε επίπληξη από τους αγωνοδίκες για την ενέργειά του κι έτσι το grid δεν άλλαξε.

Max prevails in the closest qualifying of the season!



Just 0.010s was the margin @Max33Verstappen had over Leclerc in P2 🤯#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/pgVgRhT47H