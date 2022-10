Ο Ντάνιελ Ρικάρντο παραδέχθηκε πως δεν θα οδηγεί στην F1 την επόμενη χρονιά, όμως ο στόχος είναι να επιστρέψει το 2024.

Πριν την έναρξη της σεζόν της Formula 1 το 2021, κανένας δεν θα περίμενε πως το ταξίδι του Ντάνιελ Ρικάρντο στη McLaren θα ολοκληρωθεί μέσα σε δύο μόλις χρόνια. Η απογοητευτική του απόδοση, ειδικά σε σύγκριση με τον Λάντο Νόρις, οδήγησε τη βρετανική ομάδα στην απόφαση να τον αντικαταστήσει με τον Όσκαρ Πιάστρι από το 2023.

Το μέλλον του ήταν άγνωστο με τον ίδιο να μην δείχνει διάθεση να προχωρήσει άμεσα σε συζητήσεις με κάποια άλλη ομάδα. Η επίσημη επιβεβαίωση πως δεν θα είναι στο grid της Formula 1 το 2023 ήρθε στο πλαίσιο του Grand Prix Ιαπωνίας, με τον Αυστραλό να εξηγεί το σκεπτικό του: «Γνώριζα πως ο Πιερ Γκασλί και η Alpine είχαν μεταξύ τους συνομιλίες εδώ και καιρό. Ήξερα πως η Alpine ενδιαφερόταν για εκείνον. Ήμουν προετοιμασμένος, δεν έμεινα έκπληκτος. Προσπαθούσαμε να δούμε τι γίνεται τριγύρω και να ανακαλύψουμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Αλλά η πραγματικότητα είναι πως δεν θα βρίσκομαι στο grid το 2023. Πλέον προσπαθούμε να χτίσουμε τα θεμέλια για το 2024. Μπορεί να υπάρξουν τότε καλύτερες ευκαιρίες».

Ο στόχος του Αυστραλού είναι να παραμείνει εντός του σπορ, με τις πληροφορίες να τον θέλουν ως τον αναπληρωματικό της Mercedes το 2023. Αυτό τον κάνει να μην σκέφτεται το ενδεχόμενο να αγωνιστεί σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα: «Το πλάνο μου είναι να συνεχίσω στην F1. Απλά θα πατήσω παύση για λίγο, έτσι το βλέπω. Η πρόθεση είναι να επιστρέψω το 2024. Μπορεί να υπάρξουν ευκαιρίες να κάνω άλλα πράγματα, όμως αν μου αποσπούν την προσοχή από το στόχο μου, τότε θα πω πως δεν είναι κάτι το οποίο ψάχνω. Όσο καλό κι αν ακούγεται το να αγωνιστώ κάπου αλλού, η αλήθεια είναι πως πνευματικά δεν είμαι έτοιμος».

Ο Ρικάρντο έκανε ντεμπούτο στη Formula 1 το 2012 με την Toro Rosso, ενώ έχει οδηγήσει στο παρελθόν για τις Red Bull Racing και Renault. Συνολικά έχει κατακτήσει 8 νίκες στην καριέρα του.

