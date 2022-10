Οι αγωνοδίκες του Grand Prix της F1 στη Σουζούκα αποφάσισαν να μη τιμωρήσουν τον κάτοχο της pole position.

Ο Μαξ Φερστάπεν διατηρεί την pole position για το Grand Prix Ιαπωνίας, δέκατο-όγδοο γύρο του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1! O Ολλανδός ήταν υπό εξέταση από τους αγωνοδίκες αλλά τελικά, εξετάζοντας τα δεδομένα τηλεμετρίας και τα διαθέσιμα video, ακούγοντας παράλληλα όσα είχαν να πουν οι εμπλεκόμενοι, κατέληξαν σε επίπληξη.

Ο οδηγός της Red Bull Racing είχε πετύχει την πέμπτη φετινή του pole αλλά νωρίτερα στο Q3, είχε βρεθεί στη μέση της πίστας στην ταχύτατη αριστερή καμπή 130R, με τον Λάντο Νόρις να πατάει εκτός δρόμου στην προσπάθεια να αποφύγει τη μεταξύ τους σύγκρουση.

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής είχε δηλώσει σχετικά αμέσως μετά τις κατατακτήριες δοκιμές: «Οδηγούσα αργά σε εκείνο το σημείο και ήθελα να επιταχύνω αλλά τα ελαστικά μου είχαν κρυώσει. Γλίστρησα λίγο λοιπόν κι αυτό έγινε πάνω που πήγε να με περάσει. Χρειάστηκε να κάνει κίνηση αποφυγής αλλά ευτυχώς δεν συνέβη τίποτα».

