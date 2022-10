Μεγάλη μάχη στις κατατακτήριες της Σουζούκα με τον Ολλανδό της Red Bull Racing να επικρατεί οριακά.

Ο Μαξ Φερστάπεν έκανε στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Ιαπωνίας το πρώτο βήμα προς την εξασφάλιση του δεύτερου τίτλου του, κατακτώντας την pole position στη Σουζούκα. Ο οδηγός της Red Bull Racing ήταν μόλις 10 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, ο οποίος θα ξεκινήσει από τη 2η θέση. Οι Κάρλος Σάινθ και Σέρχιο Πέρεζ ακολούθησαν στην 3η και 4η θέση αντίστοιχα. Ο Φερστάπεν είναι υπό διερέυνηση από τους αγωνοδίκες για ένα συμβάν με τον Νόρις στο Q3.

MAX ON POLE IN SUZUKA!@Max33Verstappen takes his first pole in Japan, just 0.010s ahead of Leclerc!#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/ENOZ9HZRk2 — Formula 1 (@F1) October 8, 2022

Q1

Μετά τη νεροποντή της Παρασκευής, ομάδες και οδηγοί βρήκαν την πίστα της Σουζούκα στεγνή το Σάββατο, τόσο για την 3η περίοδο ελεύθερων δοκιμών όσο και για τις κατατακτήριες δοκιμές. Παρ’ όλα αυτά, με το ξεκίνημα του πρώτου σκέλους των κατατακτήριων δεν υπήρχε μεγάλη βιασύνη από τους οδηγούς να βγουν στην πίστα. Στο γκαράζ της Ferrari μάλιστα οι μηχανικοί δούλευαν ακόμα στο μονοθέσιο του Σαρλ Λεκλέρ όταν το ρολόι ξεκίνησε να μετράει αντίστροφα.

Η κατάσταση της πίστας βελτιωνόταν σε κάθε πέρασμα, καθώς η επιφάνειά της στρωνόταν με ελαστικό, και οι περισσότεροι κράτησαν τις γρήγορες προσπάθειές τους για τα τελευταία λεπτά. Ωστόσο, ο Μαξ Φερστάπεν και οι οδηγοί της Ferrari, κατά σειρά Κάρλος Σάινθ και Σαρλ Λεκλέρ έκαναν νωρίς από ένα γρήγορο γύρο, ανέβηκαν στις τρεις πρώτες θέσεις και επέστρεψαν στα γκαράζ τους. Εντυπωσιακός ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο με την Alpine που σημείωσε τον 4ο χρόνο, μπροστά από τον Σέρχιο Πέρεζ.

GAS 📻: "Problem with the brakes... what is going on?"



Both AlphaTauri drivers are struggling with brakes, but they're both inside the top 15 as things stand#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/dVyoT3FHCj October 8, 2022

Οι Λούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ ήταν οι μοναδικοί που έκαναν τους πρώτους γύρους τους με μεσαία γόμα ελαστικών, αλλά μετά την άλλαξαν με μαλακή και ανέβηκαν μέσα στη 10άδα, απλώς για να εξασφαλίσουν τις θέσεις τους στη συνέχεια των κατατακτήριων, χωρίς να δείχνουν ότι έχουν την ταχύτητα να απειλήσουν τους πρωτοπόρους.

Στα τελευταία δευτερόλεπτα επικράτησε η γνωστή φρενίτιδα του Q1, με πολλούς οδηγούς να βελτιώνουν τους χρόνους τους για να αποφύγουν τις πέντε τελευταίες θέσεις που οδηγούσαν στον αποκλεισμό. Τελικά, οι οδηγοί που δεν τα κατάφεραν ήταν οι Άλεξ Άλμπον, Πιέρ Γκασλί (που είχε πρόβλημα με τα φρένα), Κέβιν Μάγκνουσεν, Λανς Στρολ και Νίκολας Λατίφι.

Q2

Στο ξεκίνημα του δεύτερου σκέλους μαζί με τα μονοθέσια στην πίστα έκανε την εμφάνισή του και ο ήλιος πάνω από την πίστα, ανεβάζοντας λίγο τη θερμοκρασία. Και πάλι ο Φερστάπεν ήταν εκείνος που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο και πήρε την πρώτη θέση, λίγο μπροστά από τις δύο Ferrari, με τον Σάινθ να είναι ξανά λίγο ταχύτερος από τον Λεκλέρ.

Ο Ντάνιελ Ρικάρντο με τη McLaren εντυπωσίασε περισσότερο στο Q2, ανεβαίνοντας στην 5η θέση, πίσω από τον επίσης εντυπωσιακό Εστεμπάν Οκόν. Και οι δύο τους βρέθηκαν μπροστά από ονόματα όπως των Χάμιλτον, Πέρεζ και Ράσελ. Ειδικά ο Μεξικανός της Red Bull και ο Βρετανός της Mercedes είχαν σημειώσει ακριβώς τον ίδιο χρόνο.

Q2 CLASSIFICATION



The margins in this one were ridiculous! 🤏



0.003s between Alonso and Verstappen

0.001s between Hamilton and Sainz

0.003s between Vettel and Ricciardo



🤯#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/0himyS4dud — Formula 1 (@F1) October 8, 2022

Στα τελευταία λεπτά όλοι οι οδηγοί εκτός από τους τρεις πρώτους (Φερστάπεν, Σάινθ, Λεκλέρ) βγήκαν στην πίστα για μια τελευταία προσπάθεια. Η ολοένα βελτιούμενη κατάσταση της πίστας βοήθησε να κατέβουν οι χρόνοι, με τον Σέρχιο Πέρεζ να ανεβαίνει στην πρώτη θέση και τον Φερνάντο Αλόνσο να παίρνει τη δεύτερη. Ο Οκόν ανέβηκε 4ος, μπροστά από Χάμιλτον και Σάινθ. Ο Λεκλέρ πέρασε στο Q3 μόλις στην 9η θέση, μπροστά από τον Σεμπάστιαν Φέτελ, που έφερε την Aston Martin στη 10άδα.

Ο Ρικάρντο τελικά δεν κατάφερε να βελτιώσει αρκετά το χρόνο του, όπως έκανε ο Νόρις, και στο τέλος του Q2 βρέθηκε στην 11η θέση, μόλις 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Φέτελ. Μαζί με τον Αυστραλό αποκλείστηκαν από τη συνέχεια οι Βάλτερι Μπότας, Γιούκι Τσουνόντα, Γκουάνγιου Ζου και Μικ Σουμάχερ.

Q3

Το τρίτο σκέλος των κατατακτήριων ξεκίνησε με μεγάλο ενδιαφέρον καθώς πολλοί οδηγοί είχαν δείξει αξιοπρόσεκτη ταχύτητα νωρίτερα και οι εκπλήξεις παραμόνευαν. Στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια των οδηγών, ωστόσο, η καθεστηκυία τάξη δεν διαταράχτηκε, με τον Μαξ Φεραστάπεν να είναι και πάλι ταχύτερος, με τις δύο Ferrari να ακολουθούν, που αυτήν τη φορά όμως είχαν τον Σαρλ Λεκλέρ μπροστά από τον Κάρλος Σάινθ. Ο Σέρχιο Πέρεζ ήταν 4ος ενώ ο Φερνάντο Αλόνσο συνέχιζε να εντυπωσιάζει και ήταν 5ος.

Οι οδηγοί επέστρεψαν στα γκαράζ τους για φρέσκα ελαστικά και ανασύνταξη και ξαναβγήκαν στην πίστα για την τελευταία και αποφασιστική προσπάθειά τους, που θα έκρινε τελικά τις θέσεις τους στην εκκίνηση του αγώνα της Κυριακής. Πριν από αυτό όμως ο Φερστάπεν βρέθηκε στο δρόμο του Νόρις, πάνω στην αγωνιστική γραμμή και οι αγωνοδίκες θα διερευνήσουν το συμβάν για πιθανή παρεμπόδιση από τον Ολλανδό. Ωστόσο κανείς από τους δύο δεν ήταν σε γρήγορο γύρο.

That was close! 🙈



Lando Norris just avoids Max Verstappen, who gets a huge kick of oversteer coming into the final chicane



No contact is made and they both continue#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/L0sztfX65N — Formula 1 (@F1) October 8, 2022

Ο χρόνος του Φερστάπεν από το πρώτο πέρασμα ήταν τόσο καλός που φάνηκε αρκετός για να του χαρίσει την pole position, αφού κανείς εκ των Λεκλέρ, Σάινθ και Πέρεζ, που ακολούθησαν στις θέσεις 2, 3 και 4 αντίστοιχα, δεν κατάφερε να τον περάσει. Ο Ολλανδός πήρε την pole με διαφορά 10 χιλιοστών του δευτερολέπτου από τον Λεκλέρ. Ο Εστεμπάν Οκόν ήταν ταχύτατος και πήρε την 5η θέση, μπροστά από τους Χάμιλτον και Αλόνσο και τη 10άδα έκλεισαν οι Ράσελ, Φέτελ και Νόρις.

Ο αγώνας της Κυριακής στη Σουζούκα θα ξεκινήσει στις 8:00 π.μ. ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα