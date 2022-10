Λυπημένος αλλά περήφανος ήταν ο Σεμπάστιαν Φέτελ μετά την τελευταία του εμφάνιση σε κατατακτήριες δοκιμές στην πίστα της F1 στη Σουζούκα.

Την καλύτερή του εμφάνιση σε κατατακτήριες δοκιμές μετά από πολύ καιρό πραγματοποίησε ο Σεμπάστιαν Φέτελ. Ο Γερμανός οδηγός της Aston Martin προκρίθηκε στο Q3 για το Grand Prix Ιαπωνίας και κατετάγη 9ος μπροστά από τον Λάντο Νόρις της McLaren. Μάλιστα, στο τέλος του Q2, απέκλεισε τον teammate του Βρετανού, Ντάνιελ Ρικάρντο, για μόλις τρία χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Η επίδοσή αυτή τον χαροποίησε ιδιαίτερα και στην ενδοεπικοινωνία του με το pitwall, o Φέτελ ήταν πολύ χαρούμενος. Μετά το τέλος του Q3, ο 35χρονος ήταν πολύ περήφανος με την επίδοσή του, στην τελευταία του εμφάνιση στην αγαπημένη του Σουζούκα: «Είναι πολύ πιο διασκεδαστική η οδήγηση στη Σουζούκα, σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα σιρκουί, Εδώ, νιώθεις ζωντανός. Απόλαυσα τόσο πολύ την πίστα όλα αυτά τα χρόνια και ναι, σήμερα είχα μία φοβερή ημέρα. Θα δούμε τι θα γίνει αύριο αλλά είμαι πολύ χαρούμενος για σήμερα. Παράλληλα όμως είμαι λυπημένος διότι είναι η τελευταία φορά που θα οδηγήσω τη Σουζούκα σε ρυθμό κατατακτηρίων. Γύροι σαν κι αυτόν που έκανα στις κατατακτήριες με κάνουν να νιώθω άσχημα που φεύγω από τη Formula 1. Δεν με νοιάζει αν θα βρέξει αύριο, δεν μπορώ να επηρεάσω τον καιρό, αλλά νομίζω πως θα μας βολέψει αυτό».

