Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG «έβγαλε» το παιδί που κρύβει μέσα του, στις ελεύθερες ώρες που έχει στη διάθεσή του πριν από τον αγώνα της F1.

Όσο σφιχτό και να είναι το πρόγραμμα των οδηγών της Formula 1 κατά το αγωνιστικό τριήμερο ενός Grand Prix, πάντα υπάρχει ώρα για λίγη εκτόνωση. Στην περίπτωση του Λιούις Χάμιλτον αυτή έγινε με τη βοήθεια ενός τηλεκατευθυνόμενου αυτοκινήτου (RC).

Για την ακρίβεια ενός κίτρινου φορτηγού, με το οποίο ο 37χρονος επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής «αναστάτωσε» τα paddock της Σουζούκα. Αρχικά έξω από τα γκαράζ των ομάδων και στη συνέχεια στο χώρο hospitality της Mercedes-AMG F1, ο Χάμιλτον πέρασε λίγες ξέγνοιαστες στιγμές.

“I’m such a kid” 😁



Lewis and his remote control car 🎮💛 pic.twitter.com/ZW2eNyrENC