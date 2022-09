Άπλετη αγωνιστική δράση το ερχόμενο τριήμερο, με τηv F1 και το MotoGP να έχουν την τιμητική τους σε Σιγκαπούρη και Ταϊλάνδη.

Έπειτα από τρεις εβδομάδες διακοπής, ο μαγικός κόσμος της Formula 1 επιστρέφει με το Grand Prix Σιγκαπούρης, το τριήμερο 30 Σεπτεμβρίου με 2 Οκτωβρίου. Ο 17ος αγώνας της φετινής σεζόν αναμένεται συναρπαστικός, καθώς το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ επιστρέφει στο σιρκουί Μαρίνα Μπέι για πρώτη φορά από το 2019.

Το Grand Prix Σιγκαπούρης εισήλθε στο πρόγραμμα της Formula 1 το 2008 και έγινε ο πρώτος νυχτερινός αγώνας στην ιστορία του σπορ. Η διαδρομή έχει αλλάξει ελάχιστα από την πρώτη επίσκεψη ομάδων και οδηγών, με το μήκος της να είναι 5,063 χιλιόμετρα. Οι οδηγοί θα διανύσουν στον αγώνα της Κυριακής 61 γύρους συνολικά, με ένα γύρο στη Μαρίνα Μπέι να έχει χαρακτηριστεί ως δύο γύροι στο Μονακό. Τελευταίος νικητής ήταν ο Σεμπάστιαν Φέτελ με Ferrari, ενώ το ρεκόρ πίστας το κατέχει ο Κέβιν Μάγκνουσεν με 1:41,905.

A fine duel for three last time out in Singapore! 🤺 #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/yK84Ly6FZ8

Στα του πρωταθλήματος, ο Μαξ Φερστάπεν είναι σε θέση να κατακτήσει μαθηματικά το πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη. Όμως χρειάζεται έναν ιδιαίτερο συνδυασμό αποτελεσμάτων και πιθανότατα η φιέστα του θα περιμένει τουλάχιστον μέχρι την Ιαπωνία. Η Red Bull RB18 αναμένεται να είναι το κυρίαρχο μονοθέσιο στη Μαρίνα Μπέι, όμως η Scuderia Ferrari θέλει να περάσει στην αντεπίθεση με νέες αναβαθμίσεις. Μεγάλο ερωτηματικό είναι η Mercedes-AMG, με την W13 να μην βολεύεται σε σιρκουί πόλης όπως έχουμε δει στη φετινή σεζόν.

Μεγάλο ρόλο αναμένεται να παίξει ο καιρός, με την πρόγνωση να κάνει λόγο για καταιγίδες καθ’ όλη τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου. Αυτό δεν αποκλείεται να ανακατέψει την τράπουλα και ως αποτέλεσμα να δούμε τα ελαστικά βροχής της Pirelli. Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1 θα φέρει στη Σιγκαπούρη τις C5 (μαλακή), C4 (μεσαία) και C3 (σκληρή) γόμες ελαστικών.

Το Grand Prix Σιγκαπούρης θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ και την CosmoteTV. Όλη η αγωνιστική δράση θα παίζει δυνατά στο gMotion by Gazzetta, ενώ δεν πρέπει να χάσετε το LIVE για τις κατατακτήριες και τον αγώνα.

Πρόγραμμα GP Σιγκαπούρης

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου

13:00-14:00 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 1 Οκτωβρίου

13:00-14:00 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE)

Κυριακή 2 Οκτωβρίου

15:00 – Αγώνας (LIVE)

Το MotoGP έχει μπει στην τελική του ευθεία για τη φετινή σεζόν, με μόλις τέσσερις αγώνες να απομένουν για την ολοκλήρωση του φετινού πρωταθλήματος. Το τριήμερο 30 Σεπτεμβρίου με 2 Οκτωβρίου, το κορυφαίο πρωτάθλημα σε δύο τροχούς θα επισκεφθεί την Μπούριραμ για το Grand Prix Ταϊλάνδης.

Η πίστα που κατασκευάστηκε το 2015, έκανε το ντεμπούτο της στο MotoGP το 2018, όμως λόγω της πανδημίας της Covid-19, πραγματοποιήθηκε μόλις ένας ακόμη αγώνας στην πίστα. Η διαδρομή έχει μήκος 4,6 χλμ και αποτελείται από 5 αριστερές στροφές και 7 δεξιές στροφές. Στον αγώνα της Κυριακής οι αναβάτες θα πραγματοποιήσουν 26 γύρους, ενώ ο μοναδικός νικητής στην Ταϊλάνδη είναι ο Μαρκ Μέρκεθ.

We just can't get enough of @jackmilleraus's SMOKIN' HOT celebration 💨🔝#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/XowMTIVpxn