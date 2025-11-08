Ο τοπικός ήρωας δεν είχε το καλύτερο δυνατό φινάλε στον αγώνα των 24 γύρων στο Ιντερλάγκος, καθώς έκανε συντρίμμια το μονοθέσιό του.

Με άδοξο τρόπο ολοκληρώθηκε ο Αγώνας Σπριντ του GP Βραζιλίας για τον Γκάρμπριελ Μπορτολέτο. Ο Βραζιλιάνος οδηγός της Sauber είχε ένα πολύ τρομακτικό ατύχημα στον τελευταίο γύρο που τον έβγαλε εκτός μάχης.

Ο Μπορτολέτο ήταν στην 11η θέση και έδινε μάχη με τον Άλεξ Άλμπον της Williams. Θέλοντας να δώσει χαρά στους συμπατριώτες του, επιχείρησε να κάνει μια τολμηρή βουτιά στην εσωτερική της στροφής 1. Όμως το πίσω μέρος αποσταθεροποιήθηκε και ο Βραζιλιάνος έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του.

Ως αποτέλεσμα προσέκρουσε με πολλά χιλιόμετρα στον εσωτερικό τοίχο της στροφής 1 πριν καταλήξει στον τοίχο στην έξοδο διαφυγής της στροφής 1. Τα πλάνα που μας έδωσε η μετάδοση είναι ιδιαίτερα τρομακτικά.

Η κρίσιμη συνέχεια

Πλέον οι μηχανικοί της Sauber θα κάνουν αγώνα δρόμου για να επιδιορθώσουν το μονοθέσιο του Μπορτολέτο ώστε να πάρει μέρος στις κατατακτήριες δοκιμές.

Η μάχη για την pole position ξεκινάει στις 20:00 ώρα Ελλάδος.