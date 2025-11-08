Η νίκη του Βρετανού και η εγκατάλειψη του Πιάστρι στο Ιντερλάγκος ίσως έχουν καθοριστική σημασία στην έκβαση της μάχης του τίτλου.

Το καλύτερο δυνατό σενάριο για τον Λάντο Νόρις και το χειρότερο δυνατόν για τον Όσκαρ Πιάστρι αποτέλεσε η εξέλιξη του Αγώνα Σπριντ στο Grand Prix Βραζιλίας.

Ο μεν Βρετανός νίκησε και πήρε 8 βαθμούς, ο δε Αυστραλός εγκατέλειψε και έμεινε στο «0»

Έτσι το προβάδισμα του Νόρις έναντι του teammate του στην McLaren άνοιξε στους 9 βαθμούς. Ο τρίτος στη βαθμολογία Μαξ Φερστάπεν είναι στο -39 από την κορυφή.

Βαθμολογία Οδηγών

Λάντο Νόρις 365 Όσκαρ Πιάστρι 356 Μαξ Φερστάπεν 326 Τζορτζ Ράσελ 264 Σαρλ Λεκλέρ 214 Λούις Χάμιλτον 148 Κίμι Αντονέλι 104 Άλεξ Άλμπον 73 Νίκο Χούλκενμπεργκ 41 Φερνάντο Αλόνσο 40 Ιζάκ Χατζάρ 39 Κάρλος Σάινθ 38 Όλιβερ Μπέρμαν 32 Λανς Στρολ 32 Λίαμ Λόσον 30 Έστεμπαν Οκόν 30 Γιούκι Τσουνόντα 28 Πιερ Γκασλί 21 Γκάμπριελ Μπορτολέτο 19 Φράνκο Κολαπίντο 0 Τζακ Ντούχαν 0

Βαθμολογία Κατασκευαστών

McLaren Racing 721

Mercedes-AMG F1 368

Scuderia Ferrari 362

Red Bull Racing 351

Williams Racing 111

Racing Bulls 72

Aston Martin 72

Haas 62

Sauber 60

Alpine 21

H συνέχεια στο αγωνιστικό τριήμερο θα δοθεί στις 8 το βράδυ του Σαββάτου με τις κατατακτήριες δοκιμές.