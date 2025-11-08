F1 - Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ Βραζιλίας: Ο Νόρις αύξησε τη διαφορά από τον Πιάστρι
Η νίκη του Βρετανού και η εγκατάλειψη του Πιάστρι στο Ιντερλάγκος ίσως έχουν καθοριστική σημασία στην έκβαση της μάχης του τίτλου.
Το καλύτερο δυνατό σενάριο για τον Λάντο Νόρις και το χειρότερο δυνατόν για τον Όσκαρ Πιάστρι αποτέλεσε η εξέλιξη του Αγώνα Σπριντ στο Grand Prix Βραζιλίας.
Ο μεν Βρετανός νίκησε και πήρε 8 βαθμούς, ο δε Αυστραλός εγκατέλειψε και έμεινε στο «0»
Our #F1Sprint points scorers 🇧🇷#F1 #BrazilGP @Gatorade pic.twitter.com/25waOhDCEx— Formula 1 (@F1) November 8, 2025
Έτσι το προβάδισμα του Νόρις έναντι του teammate του στην McLaren άνοιξε στους 9 βαθμούς. Ο τρίτος στη βαθμολογία Μαξ Φερστάπεν είναι στο -39 από την κορυφή.
Βαθμολογία Οδηγών
- Λάντο Νόρις 365
- Όσκαρ Πιάστρι 356
- Μαξ Φερστάπεν 326
- Τζορτζ Ράσελ 264
- Σαρλ Λεκλέρ 214
- Λούις Χάμιλτον 148
- Κίμι Αντονέλι 104
- Άλεξ Άλμπον 73
- Νίκο Χούλκενμπεργκ 41
- Φερνάντο Αλόνσο 40
- Ιζάκ Χατζάρ 39
- Κάρλος Σάινθ 38
- Όλιβερ Μπέρμαν 32
- Λανς Στρολ 32
- Λίαμ Λόσον 30
- Έστεμπαν Οκόν 30
- Γιούκι Τσουνόντα 28
- Πιερ Γκασλί 21
- Γκάμπριελ Μπορτολέτο 19
- Φράνκο Κολαπίντο 0
- Τζακ Ντούχαν 0
Βαθμολογία Κατασκευαστών
- McLaren Racing 721
- Mercedes-AMG F1 368
- Scuderia Ferrari 362
- Red Bull Racing 351
- Williams Racing 111
- Racing Bulls 72
- Aston Martin 72
- Haas 62
- Sauber 60
- Alpine 21
H συνέχεια στο αγωνιστικό τριήμερο θα δοθεί στις 8 το βράδυ του Σαββάτου με τις κατατακτήριες δοκιμές.
@Photo credits: McLaren F1/X