Ο πρωτοπόρος της Formula 1 περίμενε η διαφορά της McLaren από την Mercedes να ήταν μεγαλύτερη στο Σπριντ του GP Βραζιλίας.

Πιο δύσκολα από ό,τι περίμενε ο Λάντο Νόρις έφθασε στη νίκη στον Αγώνα Σπριντ του Grand Prix Βραζιλίας. Ο Βρετανός είχε κολλημένο πίσω του το μονοθέσιο του Κίμι Αντονέλι, όμως εντέλει πήρε τους 8 βαθμούς και αποσπάστηκε από τον Όσκαρ Πιάστρι στη βαθμολογία.

«Ο τρόπος που ήρθε αυτή η νίκη την κάνει ακόμα πιο σημαντική. Ειδικά έχοντας πίσω μου τον Αντονέλι, που δεν έκανε τη ζωή μου εύκολη. Πρέπει να πιέσεις, γιατί γνωρίζεις ότι ο οδηγός από πίσω σου πιέζει. Με το δυνατό άνεμο η κατάσταση ήταν επικίνδυνη, ενώ υπήρχε και η φθορά στα ελαστικά. Πάντα ένας αγώνας στη Βραζιλία είναι δύσκολος».

Σχετικά με την κόντρα με τις Mercedes, ο Νόρις είπε: «Οι δύο Mercedes ήταν γρήγορες, ο Κίμι με είχε υπό πίεση σε όλο τον αγώνα. Περίμενα να ήμασταν πιο καλοί, δεν γνωρίζω πόσο οφείλεται στην απόδοση των ελαστικών. Έχουμε δουλειά ακόμα να κάνουμε».