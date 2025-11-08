F1 - Νόρις: «Ο Αντονέλι με πίεζε σε όλο τον αγώνα»
Πιο δύσκολα από ό,τι περίμενε ο Λάντο Νόρις έφθασε στη νίκη στον Αγώνα Σπριντ του Grand Prix Βραζιλίας. Ο Βρετανός είχε κολλημένο πίσω του το μονοθέσιο του Κίμι Αντονέλι, όμως εντέλει πήρε τους 8 βαθμούς και αποσπάστηκε από τον Όσκαρ Πιάστρι στη βαθμολογία.
«Ο τρόπος που ήρθε αυτή η νίκη την κάνει ακόμα πιο σημαντική. Ειδικά έχοντας πίσω μου τον Αντονέλι, που δεν έκανε τη ζωή μου εύκολη. Πρέπει να πιέσεις, γιατί γνωρίζεις ότι ο οδηγός από πίσω σου πιέζει. Με το δυνατό άνεμο η κατάσταση ήταν επικίνδυνη, ενώ υπήρχε και η φθορά στα ελαστικά. Πάντα ένας αγώνας στη Βραζιλία είναι δύσκολος».
First-ever lights to flag Sprint Race Victory at Interlagos 🤩💪#McLaren | #BrazilGP 🇧🇷 pic.twitter.com/MmC4bZgsy4— McLaren (@McLarenF1) November 8, 2025
Σχετικά με την κόντρα με τις Mercedes, ο Νόρις είπε: «Οι δύο Mercedes ήταν γρήγορες, ο Κίμι με είχε υπό πίεση σε όλο τον αγώνα. Περίμενα να ήμασταν πιο καλοί, δεν γνωρίζω πόσο οφείλεται στην απόδοση των ελαστικών. Έχουμε δουλειά ακόμα να κάνουμε».