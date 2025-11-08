F1 - Νόρις: «Ο Αντονέλι με πίεζε σε όλο τον αγώνα»

Κώστας Μπιτσικώκος
F1 - Νόρις: «Ο Αντονέλι με πίεζε σε όλο τον αγώνα»
Ο πρωτοπόρος της Formula 1 περίμενε η διαφορά της McLaren από την Mercedes να ήταν μεγαλύτερη στο Σπριντ του GP Βραζιλίας.

Πιο δύσκολα από ό,τι περίμενε ο Λάντο Νόρις έφθασε στη νίκη στον Αγώνα Σπριντ του Grand Prix Βραζιλίας. Ο Βρετανός είχε κολλημένο πίσω του το μονοθέσιο του Κίμι Αντονέλι, όμως εντέλει πήρε τους 8 βαθμούς και αποσπάστηκε από τον Όσκαρ Πιάστρι στη βαθμολογία.

«Ο τρόπος που ήρθε αυτή η νίκη την κάνει ακόμα πιο σημαντική. Ειδικά έχοντας πίσω μου τον Αντονέλι, που δεν έκανε τη ζωή μου εύκολη. Πρέπει να πιέσεις, γιατί γνωρίζεις ότι ο οδηγός από πίσω σου πιέζει. Με το δυνατό άνεμο η κατάσταση ήταν επικίνδυνη, ενώ υπήρχε και η φθορά στα ελαστικά. Πάντα ένας αγώνας στη Βραζιλία είναι δύσκολος».

Σχετικά με την κόντρα με τις Mercedes, ο Νόρις είπε: «Οι δύο Mercedes ήταν γρήγορες, ο Κίμι με είχε υπό πίεση σε όλο τον αγώνα. Περίμενα να ήμασταν πιο καλοί, δεν γνωρίζω πόσο οφείλεται στην απόδοση των ελαστικών. Έχουμε δουλειά ακόμα να κάνουμε».

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

RELATED NEWS

Φόρτωση BOLM...
 