Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της FIA ενέκρινε την αύξηση των Αγώνων Σπριντ της F1 από τρεις σε έξι.

Ήταν γνωστή η πρόθεση της Formula 1 για περισσότερους Αγώνες Σπριντ. Οι Αγώνες Σπριντ ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται το 2021, το Σάββατο του αγωνιστικού 3ημέρου, σε επιλεγμένα grand prix. Τόσο το 2021 όσο και πέρυσι -με αρκετά αλλαγμένη μορφή- έγιναν τρεις Αγώνες Σπριντ.

Λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση του αγωνιστικού προγράμματος της Formula 1 για το 2023 από τη FIA, ανακοινώθηκε από την ομοσπονδία ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού ενέκρινε οι Αγώνες Σπριντ που θα πραγματοποιούνται από το 2023 θα είναι έξι. Στην ανακοίνωση ωστόσο δεν αναφέρεται ποια θα είναι αυτά τα έξι GP που θα περιλαμβάνουν τον επιπλέον αγώνα.

BREAKING: F1 Sprint confirmed to feature at six race weekends from 2023 onwards#F1 pic.twitter.com/94N96qsjaw