Μετά την ήττα μέσα στη Μόντσα, η Scuderia Ferrari στοχεύει σε αντεπίθεση και προγραμματίζει σημαντικά πακέτα αναβαθμίσεων για το υπόλοιπο της σεζόν.

Μπορεί στο ξεκίνημα της σεζόν η F1-75 να ήταν το ταχύτερο μονοθέσιο στα χέρια των Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ, όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Η Red Bull Racing είχε καλύτερο ρυθμό εξέλιξης από τη Scuderia Ferrari, την ξεπέρασε σε δυναμική και πλέον ετοιμάζεται για την κατάκτηση του φετινού τίτλου της Formula 1.

Ειδικά στους τελευταίους αγώνες η RB18 δείχνει να είναι ανίκητη, με τον Μαξ Φερστάπεν να έχει ένα σερί 5 νικών, με τρεις από αυτές να έχουν έρθει εκκινώντας 7ος, 10ος και 14ος. Η πιο πρόσφατη νίκη του ήρθε στο Grand Prix Ιταλίας, με τη Ferrari να θέλει να δώσει ένα τέλος στο αρνητικό σερί.

Όπως αναφέρει η ιταλική έκδοση του motorsport, η ομάδα του Μαρανέλο πλέον δεν κοιτάζει το πρωτάθλημα, αλλά θέλει να σπάσει το σερί του Φερστάπεν. Για να ολοκληρώσει τη σεζόν με θετικό τρόπο, η Ferrari σκοπεύει να φέρει δύο αναβαθμίσεις στους τελευταίους έξι αγώνες. Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, στο ιταλικό εργοστάσιο έχουν ήδη στρέψει την προσοχή τους στην επόμενη σεζόν, όμως η επιστροφή στις επιτυχίες εντός του 2022 είναι ένας σημαντικός στόχος.

Η πρώτη αναμένεται από τον επόμενο μάλιστα αγώνα, το Grand Prix Σιγκαπούρης, με την F1-75 να εφοδιάζεται με νέο πάτωμα και νέες πτέρυγες. Η Μαρίνα Μπέι επιστρέφει για πρώτη φορά από το 2019 στο καλεντάρι της Formula 1, με τελευταίο νικητή να είναι ο Σεμπάστιαν Φέτελ.

