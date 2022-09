Καμία πρόθεση να επιστρέψει στον κόσμο της F1 δεν έχει η BMW, είτε με τη συμμετοχή εργοστασιακής ομάδας είτε ως προμηθευτής κινητήρων.

Τελευταία φορά που είδαμε την BMW στη Formula 1 ήταν πίσω στο 2009. Η γερμανική φίρμα είχε λήξει τη συνεργασία της με τη Williams το 2005 και αγόρασε τη Sauber, με την οποία συμμετείχε τα επόμενα χρόνια.

Έκτοτε η BMW έχει ασχοληθεί με άλλες μορφές αγώνων και δεν έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να εισέλθει και πάλι στην F1. Το 2023 είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα στους αγώνες, μιας και θα αγωνιστεί με το νέο της LMDh hypercar αγωνιστικό στην IMSA και από το 2024 στο WEC και τις 24 Ώρες Λε Μαν.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του αγωνιστικού της τμήματος της BMW, Αντρέας Ρους, που μίλησε στο motorsport-total, η γερμανική εταιρεία δεν έχει καμία πρόθεση να επιστρέψει στη Formula 1: «Ξεκάθαρα δεν μας ενδιαφέρει η Formula 1. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Απαιτούνται τεράστιες επενδύσεις και πρέπει να πετύχεις για πολλά χρόνια ώστε να κάνεις απόσβεση. Είμαστε χαρούμενοι με τα τωρινά αγωνιστικά μας προγράμματα».

Επί του θέματος θέλησε να τοποθετηθεί και ο CEO της BMW M, Φρανκ Φαν Μιλ, ο οποίος εξήγησε πως η νέα «χρυσή» εποχή των αγώνων αντοχής είναι πιο ενδιαφέρουσα από τη Formula 1: «Για εμένα η Formula 1 δεν είναι προτεραιότητα. Το πρόγραμμα LMDh είναι. Έχουμε παράδοση στην F1, αλλά το LMDh είναι πολύ πιο συναρπαστικό. Είναι η σειρά των αγώνων αντοχής. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το 2026. Δεν συμμετέχουμε στους αγώνες μόνο από πλευράς μάρκετινγκ. Γι’ αυτό το πρόγραμμα LMDh είναι πιο σημαντικό από την F1. Δεν εναρμονίζεται με τα προϊόντα του τμήματος M και είναι πολύ μακριά από πλευράς εξηλεκτρισμού».

Όσο για τις φήμες που θέλουν την BMW να εξαγοράζει την McLaren μελλοντικά, ο Φαν Μιλ απάντησε: «Η BMW δεν αγοράζει άλλες εταιρείες. Είμαστε ανεξάρτητοι και δεν θέλουμε να επενδύσουμε αλλού. Η BMW δεν θα αγοράσει τη McLaren, είναι απλά μία φήμη».

Από το 2006 μέχρι το 2009, η BMW κατάφερε να πάρει μόλις μία νίκη με τον Ρόμπερτ Κουμπίτσα στο Grand Prix Καναδά το 2008.

