Formula 1, Σιγκαπούρη: Πώς θα επηρεάσει ο καιρός το Grand Prix

Ο επερχόμενος αγώνας της F1 στη Σιγκαπούρη ενδέχεται να έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας, με την πρόβλεψη του καιρού να κάνει λόγο για βροχές και τις τρεις ημέρες.

Για πρώτη φορά μετά το 2019 ο μαγικός κόσμος της Formula 1 επιστρέφει στη Σιγκαπούρη και το σιρκουί Μαρίνα Μπέι. Ο 16ος αγώνας του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος αναμένεται με αγωνία, στη διαδρομή όπου διεξήχθη για πρώτη φορά νυχτερινό Grand Prix στην ιστορία σπορ.

Το τροπικό κλίμα της Σιγκαπούρης πάντα φέρνει τις ομάδες σε δύσκολη θέση, μιας και ο καιρός είναι πάντα ένας παράγοντας που παίζει σημαντικό ρόλο. Τελευταία φορά που είδαμε να «ανοίγουν» οι ουρανοί στη Μαρίνα Μπέι ήταν το 2017, σε έναν αγώνα όπου είδαμε τις δύο Ferrari να έχουν σύγκρουση στην εκκίνηση με τον Μαξ Φερστάπεν και να μένουν εκτός αγώνα. Εκείνη την ημέρα είχε αναδειχθεί νικητής ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG.

A shock for @Max33Verstappen in Singapore 😮



Was this the best Team Radio clip of 2017? 📻 🗣 🎥



VOTE HERE >> https://t.co/jOkpk7R7Ny#F1 pic.twitter.com/jwlfyHckCg