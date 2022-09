Στο στρατόπεδο της Mercedes-AMG δεν περιμένουν αρκετές πίστες να τους βολέψουν μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν της F1, ώστε να διεκδικήσουν κάποια νίκη.

Σε μεγάλη αποτυχία εξελίσσεται η φετινή χρονιά για την ομάδα της Mercedes στη Formula 1. Οι Γερμανοί κατάφεραν να κερδίσουν τα τελευταία 8 πρωταθλήματα κατασκευαστών, όμως δεν έχουν καταφέρει να πάρουν νίκη στο 2022. Καλύτερο αποτέλεσμα είναι το 2-3 που έκανε η ομάδα του Μπράκλεϊ σε Γαλλία και Ουγγαρία.

Σε αυτό που ελπίζουν στη Mercedes είναι μία νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, με το δεύτερο στόχο να είναι η 2η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Παρά το γεγονός πως η πίστα της Σιγκαπούρης όπου θα διεξαχθεί ο επόμενος αγώνας της Formula 1 δεν αναμένεται να βολέψει την W13 παρά τις αρχικές προβλέψεις, o Τζορτζ Ράσελ πιστεύει πως υπάρχει ένα μέρος όπου αυτός και η ομάδα του θα έχουν ελπίδες να κερδίσουν.

«Δεν είμαι σίγουρος ποια θα είναι η πίστα που θα μας βολέψει. Καμία δεν ξεχωρίζει στο μυαλό μου να πω την αλήθεια. Η Σιγκαπούρη θα είναι ένας ενδιαφέρον αγώνας, αλλά ιστορικά είναι ένα σιρκουί που δυσκολεύει τη Mercedes. Ξέρουμε κιόλας από φέτος πως σε σιρκουί πόλης δεν τα έχουμε πάει καλά. Θα έλεγα μάλλον το Όστιν στις ΗΠΑ. Θα έλεγα πως η πίστα του Όστιν θα μας βολέψει περισσότερο», ανέφερε ο 24χρονος Βρετανός.

Μετά από 16 αγώνες στο 2022, ο Ράσελ βρίσκεται στην 4η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών με 203 βαθμούς και είναι σε θέση να βρεθεί ακόμη και 2ος. Μπορεί στην πλειοψηφία των αγώνων η W13 να μην είναι ανταγωνιστική, όμως η Mercedes έχει διαχειριστεί εξαιρετικά τη σεζόν της και κατακτά σε κάθε Grand Prix το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Αυτό εξάλλου είναι εμφανές και στη βαθμολογία κατασκευαστών, μιας και βρίσκεται μόλις 35 βαθμούς πίσω από τη Scuderia Ferrari, με την ιταλική ομάδα να έχει 4 νίκες στη σεζόν. Μόλις σε δύο περιπτώσεις στο 2022 η Mercedes έχει διεκδικήσει νίκη και αυτό ήταν χάρη στον Λιούις Χάμιλτον στη Μ. Βρετανία και στην Ολλανδία, όμως η τύχη δεν ήταν με το μέρος του. Προς το παρόν είναι άγνωστο αν η γερμανική ομάδα θα φέρει αναβαθμίσεις στο μονοθέσιό της, όμως είναι ξεκάθαρο πως το επόμενο χρονικό διάστημα είναι κρίσιμο ενόψει 2023.

Το Grand Prix Σιγκαπούρης που θα φιλοξενήσει τον 17ο αγώνα της Formula 1 στο 2022 είναι προγραμματισμένο για το τριήμερο 30/9 – 2/10.

