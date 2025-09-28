Σαν Σήμερα: Ο Αλόνσο κέρδισε τον «στημένο» αγώνα της Σιγκαπούρης (vid)

Ο κόσμος της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι γεμάτος ιστορίες και γεγονότα που γράφτηκαν με χρυσά γράμματα στα βιβλία: κάθε ημέρα αποτελεί αφορμή να θυμηθούμε και να μάθουμε τι έγινε σαν σήμερα.

O αγώνας που στιγμάτισε μέχρι σήμερα τον κόσμο της Formula 1 πραγματοποιήθηκε Σαν Σήμερα πριν από 17 ολόκληρα χρόνια. Φυσικά και μιλάμε για το Grand Prix Σιγκαπούρης του 2008 που πρωταγωνιστεί στη σημερινή μας αναδρομή. Ωστόσο δεν είναι το μόνο, καθώς ένας αγώνας στην Ινδιανάπολη άλλαξε ένα πρωτάθλημα, ενώ ένας «Ιπτάμενος Φινλανδός» έχει γενέθλια.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 28/9, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1969, γεννήθηκε ο θρυλικός Φινλανδός οδηγός, Μίκα Χάκινεν. Ο «Ιπτάμενος Φινλανδός» αγωνίστηκε σε 161 Grand Prix της F1 για την Lotus και την McLaren, κερδίζοντας 20 αγώνες στο διάστημα 1997-2001. Το 1995 είχε ένα σοβαρό ατύχημα στα προκριματικά για το Grand Prix Αυστραλίας και παραλίγο να χάσει τη ζωή του. Ο πεισματάρης Μίκα ανέκαμψε και κατέκτησε δύο παγκόσμια πρωταθλήματα, το 1998 και 1999. Αποσύρθηκε από την F1 το 2001, ενώ το 2005 ξεκίνησε ένα νικηφόρο πέρασμα από το Γερμανικό Πρωτάθλημα Αυτοκινήτων Τουρισμού (DTM) και παρέμεινε εκεί μέχρι τα τέλη του 2007.

Σαν σήμερα το 1997, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Λουξεμβούργου στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ. Η McLaren είχε τον απόλυτο έλεγχο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Μίκα Χάκινεν και Ντέιβιντ Κούλθαρντ να οδεύουν ολοταχώς για το 1-2. Όμως στον 42ο γύρο μια διπλή αστοχία κινητήρα, οδήγησε αμφότερους εκτός μάχης. Έτσι ο Ζακ Βιλνέβ έφτασε στη νίκη για τη Williams, με τον Ζαν Αλεζί της Benetton στη 2η θέση ενώ τρίτος ήταν ο Χάινζ-Χάραλντ Φρέντζεν, επίσης με Williams.

Σαν σήμερα το 2003, το Grand Prix ΗΠΑ στην πίστα της Ινδιανάπολης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μάχη του πρωταθλήματος. Ο αγώνας διεξήχθη υπό έντονο παρασκηνιακό ενδιαφέρον λόγω της αλλαγής στη διάμετρο των ελαστικών της Michelin. Ο καιρός έπαιξε το δικό του ρόλο στον αγώνα, καθώς η βροχή έκανε την εμφάνισή της τη χειρότερη δυνατή στιγμή για τον Κίμι Ράικονεν της McLaren που ήταν στην πρωτοπορία. Ο Μίκαελ Σουμάχερ εκμεταλλεύτηκε τις συνθήκες και κατέκτησε μια κρίσιμη νίκη για το πρωτάθλημα. Ο Φινλανδός τερμάτισε 2ος ενώ ο Χάινζ-Χάραλντ Φρέντζεν έκλεισε το βάθρο.

Σαν σήμερα το 2008, ο Φερνάντο Αλόνσο κέρδισε το Grand Prix Σιγκαπούρης, σε έναν αγώνα που στιγματίστηκε από το σκάνδαλο του Crashgate. Ο επικεφαλής της Renault Φλάβιο Μπριατόρε, ο τεχνικός επικεφαλής Πατ Σίμοντς και ο δεύτερος οδηγός Νέλσον Πικέ Jr. ενεπλάκησαν από κοινού στο σκάνδαλο, με τον Βραζιλιάνο οδηγό να πέφτει επίτηδες στον τοίχο ώστε να δημιουργήσει συνθήκες αδρανοποίησης του αγώνα που ευνόησαν τον Αλόνσο ωστε να κερδίσει.

Φωτογραφίες: crystalracing/twitter