Ο Μαρκ Μάρκεθ στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής στην Ιαπωνία και τώρα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μάχη για τη 2η θέση.

Στο Grand Prix Ιαπωνίας στην πίστα του Μοτέγκι, o Μαρκ Μάρκεθ πανηγύρισε τον 7ο παγκόσμιο τίτλο του στο MotoGP (και 9ο συνολικά), με πέντε αγώνες να απομένουν μέχρι το τέλος της σεζόν του 2025. Ήταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα, με βάση την κυριαρχία του Ισπανού όλη τη χρονιά, που δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης.

Ωστόσο, το πρωτάθλημα έχει ακόμα αρκετό δρόμο και το διακύβευμα είναι η 2η θέση στη βαθμολογία των αναβατών. Εκεί βρίσκεται ο Άλεξ Μάρκεθ, αλλά ο Πέκο Μπανάια δείχνει να έχει επιστρέψει σε κορυφαίο επίπδεδο ανταγωνιστικότητας και οι δυο τους θα τη διεκδικήσουν μέχρι τέλους.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών

Στους κατασκευαστές, η απόλυτη κυρίαρχη Ducati έχει εξασφαλίσει τον τίτλο εδώ και καιρό, συνεχίζοντας μια αυτοκρατορία που ήδη γράφει τη δική της ιστορία στο MotoGP.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών