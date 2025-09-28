Σε έναν αγώνα που τα είχε όλα και παίρνει επάξια τον τίτλο του καλύτερου της σεζόν, η Alpine πήρε μια τρομερή νίκη στο Φούτζι, μέσα στο «σπίτι» της Toyota. Η Porsche κέρδισε την Toyota και έβαλε «φωτιά» στο πρωτάθλημα.

Οι 6 Ώρες του Φούτζι, ο 7ος από τους 8 αγώνες του WEC στο 2025 και 100ος στην ιστορία του θεσμού προσέφερε άπλετο θέαμα, τεράστιες ανατροπές και έδωσε νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα οδηγών και κατασκευαστών. Η νίκη κρίθηκε έπειτα από τη στρατηγική ιδιοφυΐα της Alpine, η οποία επέλεξε να βάλει δύο φρέσκα ελαστικά στο τελευταίο της pit-stop, κέρδισε δύο θέσεις στην πίστα και κατάφερε από το πουθενά να πάρει την πρώτη της νίκη στο 2025 και τρίτη συνολικά στην Hypercar.

Νίκη από το πουθενά για την Alpine

Οι Σαρλ Μιλεσί, Φρεντ Χάμπσμπεργκ και Πολ-Λουπ Σατάν με τo #35 A524 οδήγησαν με εξαιρετικό τρόπο, ανέκαμψαν από την ποινή στα πρώτα στάδια του αγώνα και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη στον 100ο αγώνα στην ιστορία του WEC. Στη 2η θέση βρέθηκε η Peugeot με το #93 9X8 των Μίκελ Γένσεν, Ζαν Ερίκ Βερνιέ και Πολ ντι Ρέστα, οι οποίοι είχαν την ταχύτητα για τη νίκη, όμως δεν πρόλαβαν να πλησιάσουν στο τέλος το #35 για τη νίκη. Αυτό ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα της Peugeot στο WEC.

The 100th race of the FIA World Endurance Championship is GREEN!



It’s time for 6 hours of racing at Fuji Speedway! 🇯🇵



Watch live on https://t.co/IPZa0nvsLu#WEC #6HFuji #WEC100 pic.twitter.com/WizC2f02AE September 28, 2025

Στην 3η θέση βρέθηκαν οι Λόρενς Βανθούρ και Κέβιν Έστρε με τη #6 Porsche, σε ένα άκρως σημαντικό αποτέλεσμα για τις ελπίδες τους για τίτλο. Το πλήρωμα πάλεψε σκληρά, έκανε τρομερά προσπεράσματα και πήρε ένα πανάξιο βάθρο, χάνοντας μάλιστα τη 2η θέση για μισό δευτερόλεπτο.

Ακολούθησε η #5 Porsche κι ως αποτέλεσμα ο το πρωτάθλημα θα κριθεί στο Μπαχρέιν. Στην 5η θέση βρέθηκε το #94 Peugeot, ενώ η Aston Martin πήρε το καλύτερο αποτέλεσμα στην κατηγορία Hypercar στην παρθενική της σεζόν με την 6η θέση χάρη στη 009 Valkyrie. Ακολούθησε το #12 της Cadillac έχοντας έναν κακό αγώνα, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν τα εξής αγωνιστικά αυτοκίνητα: #7 Toyota, #20 BMW και #83 Ferrari.

H μάχη για τον τίτλο θα κριθεί στο Μπαχρέιν

Η εικόνα στο πρωτάθλημα άλλαξε δραματικά στο Φούτζι. Η Ferrari είχε την ευκαιρία να «κλειδώσει» το πρωτάθλημα, όμως είχε έναν κάκιστο αγώνα από τον οποίο πήρε μόλις ένα βαθμό. Έτσι έμεινε στους 204 και η Porsche πίσω της είναι στους 165 και με δεδομένο πως στον τελευταίο αγώνα μια ομάδα μπορεί να συλλέξει 66 βαθμούς, ο τίτλος θα κριθεί στο Μπαχρέιν. Στη μάχη μαθηματικά είναι και η Cadillac, όμως βρίσκεται 62 βαθμούς πίσω από τη Ferrari.

Στο πρωτάθλημα οδηγών άλλαξαν επίσης τα πράγματα καθώς οι Αλεσάντρο Πιέρ Γκουίντι, Τζέιμς Καλάντο και Αντόνιο Τζοβινάτσι της #51 Ferrari 499P απέτυχαν να βαθμολογηθούν κι ως αποτέλεσμα έμειναν στους 115 βαθμούς. Στη 2η θέση είναι το πλήρωμα της #83 Ferrari των Γε Γεφέι, Ρόμπερτ Κουμπίτσα και Φιλ Χάνσον με 101 βαθμούς, ενώ στην 3η θέση βρίσκονται οι Κέβιν Έστρε και Λόρενς Βανθούρ της #6 Porsche 963 με 94 βαθμούς. Η νίκη στο Μπαχρέιν δίνει 38 βαθμούς και όλα είναι ανοικτά.

Νίκη στο… νήμα για την Corvette

Τεράστιες ανατροπές είχαμε στην LMGT3 σε όλο τον αγώνα, με τη νίκη να κρίνεται στη γραμμή του τερματισμού. Ποινή 5 δλ στη #21 Ferrari είχε ως αποτέλεσμα οι Τσάρλι Ίστγουντ, Τομ Φαν Ρόμποϊ και Ρουί Αντράντ με τη #81 Corvette της TF Sport να πάρουν τη νίκη. Στη 2η θέση βρέθηκαν οι Αλέσιο Ροβέρα, Φρανσουά Έριο και Σάιμον Μαν με τη #21 296 GT3 και θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα στον τελευταίο αγώνα στο Μπαχρέιν.

CORVETTE WIN 6 HOURS OF FUJI ! 🏆🇯🇵



Charlie Eastwood clinches the LMGT3 win for @OfficialTFSport in the last lap!#WEC #6HFuji #WEC100 #Corvette pic.twitter.com/srhyqGYkAN — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 28, 2025

Το βάθρο του αγώνα στην κατηγορία συμπλήρωσε η #31 BMW M4 GT3 της Team WRT, μπροστά από τη #46 BMW του Βαλεντίνο Ρόσι. Οι πρωτοπόροι της βαθμολογίας, Ράιαν Χάρντουϊκ, Ρικάρντο Πέρα και Ρίχαρντ Λιτς με τη #92 Porsche 911 τερμάτισαν 5οι και οδεύουν στον τελευταίο αγώνα ως πρωτοπόροι της βαθμολογίας.

Πότε είναι ο επόμενος αγώνας

Το WEC θα ταξιδέψει στη μέση ανατολή για τον αγώνα διάρκειας 8 ωρών στο Μπαχρέιν στις 8 Νοεμβρίου.