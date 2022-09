O στόχος είναι να επανέλθει στα καλά αποτελέσματα και στη διεκδίκηση νικών.

Η W13 E-Performance από την αρχή της φετινής σεζόν της Formula 1 δημιούργησε έντονα προβλήματα στη Mercedes-AMG. Το έντονο porpoising που είχε στους πρώτους αγώνες μπορεί να λύθηκε, αλλά στα χέρια των Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ αποδίδει σε υψηλό επίπεδο μόνο σε συγκεκριμένες πίστες.

Τα σιρκουί που απαιτούν υψηλές τελικές ταχύτητες είναι τα χειρότερα για τη γερμανική ομάδα, όμως αυτά με πολλές διαδοχικές στροφές μεσαίας ή χαμηλής ταχύτητας τη βολεύουν περισσότερο. Αυτό έχει αποδειχθεί άλλωστε στα Grand Prix Ουγγαρίας και Ολλανδίας όπου είχε εξαιρετικό ρυθμό. Επόμενος σταθμός της Formula 1 είναι το Grand Prix Σιγκαπούρης, με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας του Μπράκλεϊ, Μάικ Έλιοτ, να δηλώνει πως η Mercedes θα είναι σε θέση να παλέψει για ένα καλό αποτέλεσμα.

«Από τα μαθήματα που έχουμε πάρει μέσα στη σεζόν, πιστεύουμε πως στη Σιγκαπούρη θα είμαστε όπως στην Ουγγαρία και στην Ολλανδία. Είναι ένα σιρκουί με πολλές αναπηδήσεις που θα μας βάλει νέες προκλήσεις, αλλά η φύση των στροφών θα βολέψει περισσότερο το μονοθέσιό μας. Ελπίζουμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα εκεί. Όπως πάντα θα κάνουμε την προετοιμασία μας με προσομοιώσεις στο εργοστάσιο και θα βελτιστοποιήσουμε τα μαθήματα που θα πάρουμε από τις ελεύθερες δοκιμές. Ελπίζω να έχουμε ένα καλό τριήμερο», ανέφερε ο Βρετανός στο video debrief της Mercedes.

Επιπλέον, ο Έλιοτ ανέφερε το στόχο της ομάδας του για το 2022 που είναι να παλέψει για τη 2η θέση στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών με τη Ferrari. Τόνισε όμως ότι αυτό που πραγματικά επιθυμούν είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος: «Θέλουμε να προσπαθήσουμε να παλέψουμε με τη Ferrari για τη 2η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Θέλουμε να κερδίσουμε αγώνα φέτος, αν όχι πολλούς αγώνες, που θα ήταν κάτι το ιδανικό. Αλλά περισσότερο απ’ όλα πρέπει να επιστρέψουμε στο σωστό δρόμο και να παλέψουμε καθαρά για το πρωτάθλημα την επόμενη σεζόν. Δίχως να θέλω να δείξω ασέβεια προς τους αντιπάλους μας, έχουμε εξαιρετικό ανταγωνισμό και αυτό πρέπει να κάνουμε, να επιστρέψουμε στην κορυφή. Θέλουμε να μαχόμαστε για πρωταθλήματα, γι’ αυτό αγωνιζόμαστε».

Το Grand Prix Σιγκαπούρης είναι προγραμματισμένο για το 3ήμερο 30 Σεπτεμβρίου με 2 Οκτωβρίου, ενώ μία εβδομάδα αργότερα ακολουθεί το Grand Prix Ιαπωνίας.

Six races to go. Let's chase that P2 in the Constructors' standings, Team. 💪 pic.twitter.com/uWmQFOOkip