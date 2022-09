Ο Τότο Βολφ παραδέχθηκε πως οι επόμενοι μήνες στο εργοστάσιο θα καθορίσουν την τύχη της ομάδας του για το 2023.

Δίχως αμφιβολία η βαθμολογία της Mercedes για τη φετινή σεζόν της Formula 1 δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Η γερμανική ομάδα, που κατέκτησε τα 8 τελευταία πρωταθλήματα κατασκευαστών, έπειτα από 16 αγώνες δεν έχει καταφέρει ακόμη να κερδίσει κάποιον εξ’ αυτών. Μπορεί ο Λιούις Χάμιλτον να έφτασε δύο φορές κοντά, όμως δεν κατάφερε να πάρει την 104η νίκη του.

Το μεγάλο πρόβλημα της Mercedes με την W13 E-Performance ήταν το γεγονός πως δεν μπορούσε να κατανοήσει τα μεγάλα προβλήματα που δεν επέτρεπαν στο μονοθέσιο να αποδώσει τα μέγιστα. Μάλιστα, ακόμα και τώρα τα μειονεκτήματα έναντι στους άμεσους ανταγωνιστές της είναι πολλά. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της, Τότο Βολφ, αρκετά λάθη έγιναν το 2022 που πρέπει να αποφευχθούν το 2023 και οι επόμενοι μήνες για τη Mercedes θα είναι κρίσιμοι.

«Δεν είχαμε στη διάθεσή μας τα εργαλεία, τις σωστές προσομοιώσεις και την κατανόηση ώστε να ανακαλύψουμε το πρόβλημα που δημιουργήσαμε με τον τρόπο που εξελίξαμε το μονοθέσιο. Δεν το χειριστήκαμε στο σημείο που θα θέλαμε. Από αεροδυναμικής ή μηχανικής πλευράς δεν ήταν ποτέ στο σημείο που θέλαμε. Μας πήρε μήνες να λύσουμε κάποια προβλήματα που είχαμε δημιουργήσει. Δεν πιστεύω πως βρήκαμε το '"Άγιο Δισκοπότηρο" και έχουμε κατανοήσει τα πάντα και του χρόνου θα “πετάμε”. Τώρα είναι η πιο κρίσιμη περίοδος. Κυριολεκτικά τους επόμενους δύο μήνες χρειαζόμαστε τεράστια ακρίβεια για να κατανοήσουμε το τι πρέπει να κάνουμε στην εξέλιξη του μονοθεσίου του 2023», ανέφερε ο Βολφ.

Παρά την απογοητευτική της χρονιά, η Mercedes είναι στη μάχη για τη 2η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Με έξι αγώνες να απομένουν για το τέλος της σεζόν, η διαφορά της από τη Scuderia Ferrari είναι μόλις 35 βαθμοί και η μεταξύ τους μάχη αναμένεται συναρπαστική.

Επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το Grand Prix Σιγκαπούρης το τριήμερο 30 Σεπτεμβρίου με 2 Οκτωβρίου.

