Χάμιλτον για Άμπου Ντάμπι: «Σκεφτόμουν πως δεν μπορούσαν να με κλέψουν έτσι»

Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 μίλησε για το αμφιλεγόμενο φινάλε της περυσινής σεζόν και δεν μάσησε τα λόγια του.

Το γεγονός πως οκτώ μήνες μετά εξακολουθούμε να συζητάμε για όσα έγιναν στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι, που έκριναν το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 του 2021, τα λέει όλα. Ήταν το πιο συναρπαστικό φινάλε στην ιστορία του σπορ αλλά συνάμα κι ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα.

Πολλά έχουν ειπωθεί για τις επιλογές του τότε διευθυντή αγώνα, Μάικλ Μάσι, που στην πορεία απομακρύνθηκε από το συγκεκριμένο ρόλο (ήταν ένας από τους πολλούς που είχε στη FIA) και πρόσφατα αποφάσισε να αφήσει την Παγκόσμια Ομοσπονδία και να επιστρέψει στην πατρίδα του την Αυστραλία.





Παρότι εξασφάλισε ένα γκραν φινάλε στη σεζόν, κατά γενική ομολογία «θυσίασε» τον Λούις Χάμιλτον στο βωμό του θεάματος, αφού στην… αρένα του τελευταίου γύρου στα Εμιράτα, ο Βρετανός είχε ταλαιπωρημένα ελαστικά.

Τότε ο Χάμιλτον δεν είπε λέξη – αντίθετα υποδέχθηκε με περίσσια αξιοπρέπεια την εις βάρος του κατάσταση. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως δεν ήταν συγκλονισμένος από το πως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Vanity Fair, ο Βρετανός μίλησε για πρώτη φορά για τα συναισθήματά του εκείνες τις στιγμές.





«Βλέπω πως εξελίσσονται τα πράγματα και οι χειρότεροι φόβοι μου γίνονται πραγματικότητα. Σκεφτόμουν πως δεν μπορούσαν να με κλέψουν έτσι. Πως δεν γινόταν. Δεν θα γινόταν, σίγουρα όχι. Δεν ξέρω αν μπορώ να βρω λέξεις για να περιγράψω όσα ένιωθα. Θυμάμαι πως δεν μπορούσα να το πιστέψω. Συνειδητοποίησα πως έπρεπε να λύσω τις ζώνες μου, να βγω εκεί έξω, να βρω τη δύναμη. Δεν είχα τη δύναμη. Και ήταν μία από τις δυσκολότερες στιγμές που είχα εδώ και πολύ-πολύ καιρό», περιέγραψε ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

Σε αυτή, ήταν τυχερός γιατί είχε δίπλα του ένα ακλόνητο στήριγμα. Το πατέρα του, Άντονι Χάμιλτον.

«Με αγκάλιασε και μου είπε πόσο περήφανος ήταν για μένα. Το να έχεις εκεί τον πατέρα σου και να σε αγκαλιάζει έτσι, ήταν μία πολύ έντονη στιγμή… ειδικά γιατί μεγάλωσα χωρίς πολλές σαν αυτή», σχολίασε συγκινημένος ο 37χρονος.





Μετά το Άμπου Ντάμπι, πέρασα ένα μακρύ διάστημα αποχής από τα social media, την ώρα που η Mercedes έδινε επικοινωνιακή μάχη, την οποία τελικά και κέρδισε, πετυχαίνοντας την αλλαγή ρόλου του Μάσι. Ένα από τα «επικοινωνιακά χαρτιά» της γερμανικής ομάδας αφορούσε την πρόθεση του Χάμιλτον να αποχωρήσει από τη Formula 1 μετά από όσα συνέβησαν.

Πράγμα που επιβεβαιώνει κι ο ίδιος: «Ήξερα τι είχε συμβεί. Ήξερα πως είχαν παρθεί αποφάσεις και γιατί. Ναι, ήξερα πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Σίγουρα εξέτασα το αν θα ήθελα να συνεχίσω».

